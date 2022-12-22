«ابتكار كهرباء دبي» يمكّن زواره من استكشاف المستقبل المستدام

المصدر: دبي - البيان

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يمكّن مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، الزوار من القيام بجولات مبتكرة في أرجاء المركز، ومشاهدة عروض رائدة باستخدام طائرات من دون طيار (درون) وتقنية الهولوغرام، واختبار تجارب تفاعلية، منها تجربة الحافلات الكهربائية ذاتية القيادة، وتقنيات أخرى مبتكرة. كما يتيح المركز للزوار، واعتماداً على تقنية الميتافيرس، وضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، اختبار تجربة فريدة، تأخذهم في رحلة افتراضية في مختلف أنحاء المجمع.

وبهدف نشر ثقافة الابتكار بين المؤسسات والأفراد، وتسليط الضوء على القطاعات التي ستقود عملية الابتكار في المستقبل، وتطوير قدرات الجيل القادم من المبتكرين، يوفّر مركز الابتكار للزوار، فرصة استكشاف أحدث الابتكارات في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، بدءاً من منطقة المعرض في الطابق الأول، والتي تسلط الضوء على مسيرة هيئة كهرباء ومياه دبي، فضلاً عن أبرز الاختراعات والابتكارات التاريخية في مجال الكهرباء، وأحدث التطورات في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة.

وتتضمن منطقة المعرض، أكثر من 35 عرضاً تفاعلياً، لتعريف الزوار بتطورات الطاقة المتجددة، فضلاً عن متحف الهيئة ومحطات تحلية المياه، والمنطقة البصرية التي تشرح خصائص الضوء والإشعاع الشمسي، ومعرض لتطور تقنيات الطاقة الشمسية، والمكونات الأساسية للخلايا الكهروضوئية، وتقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والمركزة والبرج الشمسي، وتطور مسيرة الطاقة المتجددة بالهيئة، وديوا الذكية، وتطبيقات الخلايا الشمسية في المركبات الفضائية والأقمار الاصطناعية، إلى جانب تطوّر المباني المستدامة في الهيئة. ويشمل المركز مقهى ومتجراً للهدايا التذكارية.

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