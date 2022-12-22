«طرق دبي» تعتمد الخطة الاستراتيجية 2023 ـ 2030

المصدر: دبي - البيان

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اعتمدت اللجنة العليا للتخطيط الاستراتيجي والتحوّل المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، برئاسة معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة 2023 - 2030، بما يتواءم مع خطة دبي الحضرية 2040، وخطة الإمارة 2030، والتوجهات الحكومية للإمارة، إلى جانب مواءمة الرؤية الحكومية لدولة الإمارات «نحن الإمارات 2031».

وأعادت الهيئة، صياغة رسالتها والقيم المؤسسية وغايتها الاستراتيجية، إذ حدّدت الخطة الاستراتيجية الجديدة، رؤيتها في تحقيق الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام، وفق رسالة الهيئة بتوفير تنقل آمن وسهل، عبر تطوير منظومة وخدمات طرق ونقل مبتكرة ومستدامة، ترتقي بتجربة المتعاملين للمستوى العالمي، وتعزّز قيمة السمعة المؤسسية التنافسية والفكر الابتكاري القيادة والعمل الجماعي والتسامح والتعاون والسعي للريادة. وتضمنت الاستراتيجية الجديدة للهيئة، خمس غايات استراتيجية، التكامل والتنقل المبتكر، الاستدامة، الصحة والسلامة والأمن، إسعاد المتعاملين، واستشراف المستقبل.

وأكّد معالي مطر الطاير، أن تحديث الخطة الاستراتيجية يأتي انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بالتركيز على استشراف المستقبل، وتبني المشروعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد، وتحقيق الرفاهية والسعادة لسكان وزوار الإمارة، ومواكبة التوجهات العالمية والمستقبلية في مجالي النقل والطرق، وتعزيز مساعي الهيئة في الابتكار والاستدامة واستشراف المستقبل، وأن تكون جهة رائدة عالمياً تقدم خدمات رائدة لمختلف شرائح المجتمع.

وأوضح معاليه، أن تحديث خطة الهيئة 2023 - 2030 أتى بناءً على المتغيرات التي طرأت محلياً وإقليمياً وعالمياً، مع الأخذ في الاعتبار مخرجات خطة دبي الحضرية 2040، وخطة الإمارة 2030، والرؤية الحكومية لدولة الإمارات «نحن الإمارات 2031».

تنقّل مبتكر

وشملت الخطة الاستراتيجية الجديدة خمس غايات، تناولت الأولى التكامل والتنقل المبتكر، عبر التركيز على توفير منظومة طرق ونقل تدعم مبدأ مدينة العشرين دقيقة، ومتصلة بخدمات تنقل على مستوى عالمي، وتطوير حلول التنقل الذكي، والاستغلال الأمثل لمحرمات الطرق والنقل، فيما تضمنت الغاية الثانية الاستدامة وشمولية مفاهيم وعناصر الاستدامة البيئية والمالية والمجتمعية، والتركيز على تسريع التحول لوسائل تنقل ذات انبعاثات صفرية بحلول 2050، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، إذ أصبحت دبي نموذجاً عالمياً في مجال الاستدامة.

نماذج مرنة

وتضمنت الغاية الثالثة للخطة الاستراتيجية الجديدة الصحة والسلامة والأمن، وتعزيز سلامة التنقل وتوفير بيئة آمنة للمجتمع، ودعم تكامل وسائل النقل، وضمان النقل الآمن والمرن، وتعزيز استمرارية الأعمال، فيما تتعلق الغاية الرابعة بإسعاد المتعاملين، وتوفير خدمات متكاملة سلسة وقّيمة وتحقيق الاستباقية.

وتمثلت الغاية الخامسة في استشراف المستقبل، وتعزيز بناء القدرات المؤسسية في مجال البحث والتطوير والابتكار، وتبنى نماذج أعمال مرنة وتطوير منظومة فعالة للشراكات، فضلاً عن تعزيز مكانة الهيئة في التحول الرقمي والأنظمة المتصلة والآنية لدعم منظومة اتخاذ القرار، بناء على البيانات بشكل علمي ومنهجي.

واطلعت اللجنة العليا للتخطيط الاستراتيجي والتحول المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، على أفضل الممارسات العالمية في مجال الطرق والنقل والوسائل المستقبلية، من خلال مقارنات معيارية مع مدن عالمية وجهات نقل عالمية أهمها: SFMTA سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة، وLTA في سنغافورة، وTransport Authority في هونغ كونغ، إلى جانب BVG برلين في ألمانيا.

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