بلدية دبي تنال «جائزة الطاقة العالمية» في 4 فئات

المصدر: دبي - البيان

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حصدت بلدية دبي، المركز الأول كفائز وطني على مستوى الدولة، ضمن أربع فئات في جائزة الطاقة العالمية للعام 2022، والتي تنظمها منظمة الطاقة العالمية، بهدف دعم المبادرات والمشاريع في مجال الطاقة والبيئة. ويأتي تتويج بلدية دبي تأكيداً على ريادة الإمارة في التوسّع باستخدامات الطاقة النظيفة ضمن مختلف مشاريع التنمية المستدامة، واستكمالاً لجهود بلدية دبي في هذا المجال، وتعزيز مكانتها بين المؤسسات العالمية التي تعمل وفق المواصفات الدولية وتطبق نظام آيزو «ISO 50001» للاستخدام الأمثل والمستدام للطاقة، وتقليل نسبة التلوث، وتوفير العوامل البيئية المناسبة، تماشياً مع أهدافها في تنفيذ المشاريع المستدامة مع مراعاة العوامل والاشتراطات البيئية والصحية.

وأكّد مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، أن الفوز بهذه الجوائز العالمية يأتي تكليلاً لجهود البلدية الحثيثة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجالي الطاقة والبيئة على مستوى الإمارة، وانعكاساً لريادة دبي كمدينة عالمية في تخطيط وتنفيذ المشاريع البيئية التي تحقق متطلبات الاستدامة، وفق أفضل المعايير الدولية، بما يعزّز من جماليات الإمارة ومظهرها الحضاري وعوامل الأمان والصحة، ويحقق رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم.

وفازت البلدية، بالمركز الأول عن مبادرتها التطوعية «ساعة.. مع عامل النظافة»، في إطار جهودها لتعزيز المسؤولية المجتمعية، وخلق فرص تطوعية ميدانية لجميع فئات المجتمع المحلي بشكل مستدام في مجال النظافة العامة، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري وحماية البيئة المحلية. واستقطبت المبادرة، أكثر من 14.600 متطوع منذ انطلاقها في 2017 من 113 جهة حكومية وخاصة وأهلية.

كما نالت البلدية، اثنتين من الجوائز، كفائز وطني على مستوى دولة الإمارات، عن مبادرة ابتكار أجهزة لتقليل تلوث الهواء في مختبر ترميم القطع الأثرية، والحد من انتشار غبار المعادن السام أثناء عمليات الترميم، وتطبيق نظام إدارة الطاقة في مراكز البلدية المستدامة في مركزي «الطوار» و«المنارة». وصُمّم أول نموذج مصغّر لجهاز تقليل التلوث في العام 2019، ويتم تغيير فلاتر الجهاز بمعدل 40 فلتراً سنوياً، ما يساعد على تحسين جودة الهواء الداخلي في بيئة مختبرات الترميم، وتقليل الملوثات الجوية السامة الناتجة عن عمليات ترميم القطع الأثرية المعدنية، والحد من تراكم الغبار السام. وتمّ تطبيق نظام إدارة الطاقة منذ 2012 في مبنيي البلدية، بالتعاون مع شركة الاتصالات لخدمات الطاقة، والذي يهدف إلى الاستخدام الأمثل للطاقة وإدارتها في المركزين، وخفض استهلاكها.

استدامة

واقتنص مختبر دبي المركزي، المركز الأول كفائز وطني، عن مبادرتيه تأثير «تقنية النانو» على استدامة الأصباغ تحت الظروف المناخية السائدة في إمارة دبي، وإعادة استخدام الخرسانة الفائضة في المشاريع الإنشائية. وتعتبر مبادرة تأثير «تقنية النانو» على استدامة الأصباغ تحت الظروف المناخية السائدة في دبي، من المبادرات الهادفة إلى الحفاظ على الأرض والبيئة، وتقليل المخاطر المحيطة، وتوفير عوامل بيئية صحية.

نتائج

وحقّقت المبادرة نتائج باهرة أبرزها مقاومة الأصباغ المعالجة بـ «تقنية النانو» لخاصية بهتان اللون بشكل أفضل من الأصباغ العادية، وتعلق الغبار بالأصباغ المُعالجة أقل من العادية، ومعامل الانعكاس الشمسي للأصباغ المعالجة أعلى من الأصباغ غير المعالجة.

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