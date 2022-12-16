خالد بن محمد بن زايد يفتتح المركز المتكامل للدراجات الهوائية في جزيرة الحديريات

المصدر: وام

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افتتح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.. المركز المتكامل للدراجات الهوائية التابع لنادي أبوظبي للدراجات في جزيرة الحديريات.

ويُعد هذا المركز، الذي يضم مرافق رياضية متطورة لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

واطلع سموّه على مختلف المرافق المتاحة في المركز لخدمة مجتمع الدراجين من محترفين وهواة في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى جهود وخطط النادي لنشر ثقافة ركوب الدراجات الهوائية لدى أفراد المجتمع ترسيخاً للقيم الرياضية من خلال تبني أسلوب حياة صحي.

كما اطلع سموّه على إنجازات النادي الذي توج بدرع التفوق العام لأفضل نادي للدراجات الهوائية على مستوى الدولة في 2021، وعلى دور النادي في تأسيس قاعدة من الدراجين لمختلف المراحل العمرية، والدور المجتمعي الذي يضطلع به النادي في ترسيخ رياضة الدراجات الهوائية التي أصبحت تلقى إقبالاً متزايداً لدى مجتمع أبوظبي بمختلف فئاته العمرية.

وتعرّف سموّه على الفعاليات التي ينظمها النادي على صعيد السباقات التنافسية أو الأنشطة المجتمعية الرياضية. وزار سموّه فرع شركة "ولفيز"، إحدى الشركات الرائدة في الدولة في توفير الدراجات الهوائية ومستلزماتها.

ويشمل المركز المتكامل للدراجات الهوائية في جزيرة الحديريات العديد من المرافق الرياضية والخدمية، بما في ذلك متجر التجزئة و"سيرفز كورس" سلسلة المقاهي الشهيرة التي تفتتح للمرة الأولى في المنطقة، ومرافق لتخزين وتأجير الدراجات الهوائية.

ورافق سموه خلال هذه الزيارة .. سعادة سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسعادة مطر سهيل اليبهوني، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات، وخالد بن شيبان المهيري، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، والنخيرة الخييلي، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية.

وبهذه المناسبة، أكّد سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن افتتاح المركز المتكامل للدراجات الهوائية يمثل دعماً قوياً لهذه الرياضة التي أصبحت من أهم الرياضات المجتمعية في إمارة أبوظبي، بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة، ورؤية مجلس أبوظبي الرياضي التي تهدف إلى جعل الرياضة سلوكاً مجتمعياً يومياً وثقافة يتمتع بها مجتمع إمارة أبوظبي، بما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة للمجتمع.

وقال " يمثل هذا المركز المتكامل نقلة نوعية لهذه الرياضة، التي أصبحت تحتل مكانة كبيرة وهامة في الإمارة، لتكون بذلك جزيرة الحديريات مركزاً مهماً ومتكاملاً لرياضة الدراجات الهوائية"؛ مشيداً بالدور الذي يضطلع به مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات الهوائية في دعم ونشر الرياضة بشكل عام ورياضة الدراجات على وجه الخصوص".

من جانبه، ثمن سعادة مطر سهيل اليبهوني، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وافتتاحه المركز المتكامل للدراجات الهوائية ودعمه للرياضة عموماً ورياضة الدراجات الهوائية على وجه الخصوص، حتى أضحت من بين أكثر الرياضات انتشاراً لدى أفراد المجتمع، بفضل البنية التحتية والمضامير والمسارات التي تتوفر في مختلف مناطق الإمارة سواءً في العاصمة أبوظبي أو مدينة العين أو منطقة الظفرة؛ مؤكداً أن نادي أبوظبي للدراجات الهوائية سيواصل العمل، بالتعاون مع باقي الجهات المعنية، لترسيخ وتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة لهذه الرياضة.

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