خالد بن محمد بن زايد يفتتح مشروع "تريل إكس" للدراجات الهوائية الجبلية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، مشروع "تريل إكس" الذي يُعد أول مسار جبلي من نوعه لركوب الدراجات الهوائية في إمارة أبوظبي.

ويأتي مشروع "تريل إكس"، الذي يمتد على مسار متصل بطول 15 كيلومتراً، استكمالاً للبنية التحتية الخاصة برياضة ركوب الدراجات الهوائية الحالية في جزيرة الحديريات، والذي صُمم وفق أحدث المعايير العالمية بما يتيح الاستفادة من التلال والمنعطفات المتنوعة التي تحاكي التضاريس الطبيعية والاستمتاع بمناظر مدينة أبوظبي ومعالمها المتميزة.

ويُمكن استخدام هذه المسارات بالدراجات الهوائية العادية أو الكهربائية، بما يتناسب مع قدرات جميع الفئات العمرية والمؤهلات الرياضية للدراجين.

ورافق سموه خلال هذه الزيارة كل من سعادة سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسعادة مطر سهيل اليبهوني، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات، والسيد بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لشركة مُدن العقارية.

وقال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لشركة مُدن العقارية: "يجسد إطلاق مسار ’تريل إكس‘ رؤية حكومة أبوظبي في جعل الإمارة مركزاً إقليمياً للرياضة عموماً وركوب الدراجات على وجه التحديد ..ويمثّل المسار إضافة مهمة تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي في المحافل الدولية كونها حصلت مؤخراً على لقب ’مدينة الدراجات الهوائية‘ لتكون المدينة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا التي تحظى بهذا اللقب من الاتحاد الدولي للدراجات بسويسرا ..ويساهم المسار الجديد في الارتقاء بموقع الإمارة وجهةً سياحية تجمع بين الرياضة والترفيه، كما يأتي تأكيداً على مدى التزام أبوظبي بتطوير مجموعة متنوعة من المرافق والوجهات الرياضية بمستويات عالمية".

وتدعم منصة "بايك أبوظبي"، التي أطلقها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان في نوفمبر 2021، جهود الإمارة ومساعيها في تكريس ريادتها في احتضان فعاليات عالمية في رياضة ركوب الدراجات الهوائية، وتشجيع الجميع على ممارستها باعتبارها نشاطاً ترفيهياً وصحياً ووسيلة تنقل مستدامة ورياضةً تنافسيةً للهواة والمحترفين.

كما تشمل خطط مبادرة منصة "بايك أبوظبي" إطلاق مشروع "أبوظبي لوب"، وهو عبارة عن مسار متصل بطول 109 كم يربط أبرز الوجهات الرئيسية في المدينة، بالإضافة إلى إنشاء "فيلودروم الحديريات"، صالة لسباقات الدراجات الهوائية تتسع لقرابة 3,500 متفرج، لتعزيز المرافق الرياضية المتاحة في جزيرة الحديريات.

- مل -

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز