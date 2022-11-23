برامج تدريبية للأسر الحاضنة لـ«فاقدي الرعاية» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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أكدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، في إطار مساعيها لتمكين الأسر الحاضنة من الاستعداد النفسي لاستقبال الطفل من فاقدي الرعاية، أهمية أن تخضع الأسرة قبل الاحتضان إلى برنامج تدريبي مبدئي لتمكينها من الاستعداد النفسي لاستقبال الطفل من فاقدي الرعاية الأسرية.

ويركز اليرنامج على محاور عدة، منها: حقوق الطفل المحتضن، ودور الأسرة الحاضنة في تلبية الاحتياجات النفسية والعاطفية للطفل المحتضن، كما ستركز المنظومة على حزمة من الخدمات والمبادرات التي تدعم الأسر لفهم احتياجات وسيكولوجية الطفل المحتضن، وذلك لضمان دمجه بشكل ناجح في الأسرة الحاضنة.

تعاون

وأشارت الدائرة إلى أن «دليل الاحتضان العائلي»، الذي أصدرته بالتعاون مع هيئة الرعاية الأسرية، وضح أهم القوانين والأنظمة والمعايير والخدمات الاجتماعية الموجهة للأسرة، التي لديها الرغبة في احتضان الأطفال من فاقدي الرعاية الأسرية لمختلف الأعمار والفئات، لا سيما أصحاب الهمم، كما يتناول المهارات التربوية المتنوعة للتعامل معهم، والتعرف على البرامج المتوفرة لدى الهيئة وغيرها من الجهات الاجتماعية المعنية في المجتمع.

9 شروط

وحول شروط التقدم للاحتضان، حدد الدليل 9 شروط أساسية، تتمثل في أن تكون الأسرة مسلمة إماراتية مقيمة في الدولة، وأن تتكون من زوجين لا يقل عمر أي منهما عن 25 عاماً، وألا يكون قد سبق الحكم على أي من الزوجين في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، وإثبات خلو الزوجين من الأمراض المعدية والنفسية والاضطرابات العقلية التي تؤثر على صحة الطفل وسلامته.

وذلك من خلال تقرير صادر من جهة طبية رسمية، وأن تكون الأسرة قادرة على إعالة أفرادها والطفل المحضون مادياً، وأن تتعهد الأسرة بحُسن معاملة الطفل وتربيته تربية صالحة، والاهتمام بصحته، وتعليمه، وحمايته، كما يجوز للجنة المختصة التوصية بالسماح وفق قانون مجهولي النسب باحتضان طفل من قبل امرأة مواطنة مسلمة مقيمة في الدولة لا يقل عمرها عن ثلاثين عاماً، غير متزوجة أو مطلقة أو أرملة أو غاب عنها زوجها غيبةً متقطعة على أن تكون قادرة على إعالة الطفل مادياً.

بالإضافة إلى ذلك يجوز احتضان الطفل تحت سن 18 عاماً في حال توفرت أسرة حاضنة أو أم حاضنة ترغب في احتضان الطفل ممن تعدى عمره سنتين، وتطبق جميع معايير وشروط الاحتضان من خلال مقابلة الأسرة وتطبيق الاختبارات النفسية والزيارات المنزلية ومقابلة الأسرة الممتدة، وتوقيع الاتفاقية الخاصة بالاحتضان والالتزام بما جاء فيها.

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