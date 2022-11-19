«مصدر» تدعم دور المرأة في التحوّل نحو الحياد المناخي

المصدر: شرم الشيخ- البيان

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نظمت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، إحدى شركات الطاقة النظيفة الأسرع نمواً على مستوى العالم، من خلال مبادرتها العالمية منصة «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة»، سلسلة من الجلسات النقاشية رفيعة المستوى بهدف تسليط الضوء على دور المرأة كمساهم أساسي في تحقيق التغيير المستدام، وذلك على هامش فعاليات دورة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27.

واستضافت المنصة قادة من المنطقة والعالم في جلسة حوارية ركزت على أفريقيا وتناولت العلاقة بين التغير المناخي وتحقيق التوازن بين الجنسين، وانطلقت الجلسة بكلمة رئيسية ألقتها الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي للمُسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، وهو أول مشروع مستقل في المنطقة لمُسرِّعات العمل لتفادي تغير المناخ.

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان: «سُعدت بالتعاون مع منصة»السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة: «من أجل تعزيز مشاركة النساء والفتيات في COP27.

وبينما تتطلع دولة الإمارات لاستضافة COP28 العام المقبل، نشهد جهوداً كبيرة يبذلها القائمون على المنصة من أجل توجيه أنظار العالم إلى دور المرأة ودعم النساء والفتيات كمساهمات في تحقيق الحياد المناخي وتلتزم المُسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي بمواصلة هذه الجهود بالتعاون مع منصة»السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة«وشركائنا في قارة أفريقيا ومختلف دول العالم للمساهمة في بناء مستقبل مستدام يشمل الجميع».

جهود

وخلال مؤتمر COP27، قامت منصة «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة» بالترويج لحملتها العالمية (#IAmWiSER) التي تهدف إلى تشجيع صناع القرار وقادة القطاعات والجهات المعنية بقضايا المناخ حول العالم للتعهد بدعم تمكين المرأة من المشاركة في جهود مكافحة التغير المناخي من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة ويشمل الجميع.

وحظيت الحملة بدعم العديد من الشخصيات البارزة من صناع القرار وقادة القطاعات حول العالم، من ضمنهم معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي ورئيس مجلس إدارة «مصدر».

ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة ؛ ومعالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة؛ ومن نيجيريا داميلولا أوغونبيي، الرئيسة التنفيذية والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع، والرئيسة المشاركة لشبكة الأمم المتحدة للطاقة.

تمكين

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «منذ تأسيس دولة الإمارات، تقوم القيادة الرشيدة بدعم المرأة وتمكينها للمشاركة بدور فاعل في جميع القطاعات، وتلتزم دولة الإمارات بتحقيق الموازنة بين الجنسين وضمان مشاركة المرأة في الحوار العالمي حول المناخ، لا سيما في الدول النامية ومناطق مثل أفريقيا والدول الواقعة في نصف الكرة الجنوبي.

حيث تتحمل النساء العبء الأكبر لتداعيات التغير المناخي ومن خلال شركة مصدر ومنصة السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة، نعمل بشكل مستمر على تمكين النساء عبر ابتكار حلول مناخية واقعية وعملية وشاملة وعالية الكفاءة».

وتابع: أتاح مؤتمر COP27 منصة مثالية لتعزيز مشاركة المرأة على المستوى العالمي، ونتطلع إلى البناء على هذا النجاح في أسبوع أبوظبي للاستدامة العام المقبل، ومواصلة هذا الزخم الإيجابي خلال مؤتمر الإمارات للمناخ COP28 الذي نستضيفه في الدولة العام المقبل.

ويعد أسبوع أبوظبي للاستدامة، مبادرة عالمية أطلقتها «مصدر» في عام 2008 بهدف تسريع وتيرة التنمية المستدامة وتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وذلك تماشياً مع الالتزامات والرؤية طويلة الأمد لدولة الإمارات. وسوف تقام دورة الأسبوع للعام المقبل في الفترة 14-21 يناير 2023.

حيث سيكون أول حدث عالمي بارز في مجال الاستدامة لعام 2023، كما سيكون بمثابة جسر يصل بين مؤتمري المناخ COP27 وCOP28، حيث سيجمع الشركاء حول العالم للمضي قدماً في تحقيق الالتزامات واتخاذ اجراءات مناخية جريئة واعتماد ممارسات مبتكرة.

جلسات

كما شملت سلسلة الجلسات الحوارية التي عقدتها منصة «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة» ضمن فعاليات مؤتمر COP27 هذا الأسبوع، جلسة بعنوان «التغير المناخي والتحديات المرتبطة بتحقيق التوازن بين الجنسين»، وضمت فاتو كينتيه، وزيرة شؤون المساواة بين الجنسين ورعاية الطفل والرعاية الاجتماعية في غامبيا.

وطارق مطيرة، مدير إدارة التخلص من الكربون والطاقة المستدامة في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، ومحمد كمال، رئيس الشراكات المؤسسية والاستراتيجية والخاصة والخليجية في «بلان إنترناشونال»، ولوران لونجيت، الرئيس التنفيذي لشركة «سراج باور»، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها والمزود لحلول الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقالت فاتو كينتيه: لقد شكّلت الجلسات النقاشية لمنصة»السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة: «في COP27، فرصة مهمة للمشاركة في حوارات مشتركة وصريحة حول التحديات التي نواجهها لبناء مستقبل عادل ومستدام يشمل جميع المناطق في غامبيا، على وجه الخصوص، وعلى مستوى قارة أفريقيا بشكل عام.

ومن الأهمية بمكان أن نواصل العمل مع جهات ومبادرات مثل منصة «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة» لتفعيل الحوار العالمي الذي يركز على التحديات والفرص التي تواجه النساء في مجتمعات متنوعة ضمن قارة أفريقيا».

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