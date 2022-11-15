المصدر: دبي- البيان

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أعلنت المؤسسة الاتحادية للشباب بالتعاون مع مكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغيّر المناخي، عن إطلاق الدورة الأولى من «برنامج مندوبي شباب الإمارات للمناخ»، والذي يهدف إلى رفع وعي الشباب بدور الإمارات في قضايا المناخ، والأخذ بآرائهم واحتياجاتهم في سياسة المناخ الدولية، واكتشاف أحدث الممارسات وابتكار حلول إبداعية واستباقية مستدامة لتداعيات تغير المناخ، ودعم التطوير المهني، إلى جانب بناء المهارات والقدرات والمعرفة وتعزيز التواصل الشبابي للمشاركة في منهجيات المناخ، مع فتح باب الحوار ودعم الابتكار لبناء الوعي حول أهمية دورهم في تفعيل أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات، والعمل على صنع نموذج مميز للمشاركة الشبابية في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.

وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، إن «برنامج مندوبي شباب الإمارات للمناخ»، يجسد رؤية حكومة الإمارات وتوجه القيادة الرشيدة بخلق نموذج عالمي لشخصية الشاب الإماراتي الذي يقود مرحلة جديدة في عملية صناعة القرار في العمل المناخي، وجهود التنمية المستدامة، وضمان أعلى مستويات المشاركة للشباب في الوفود والتنظيم والنقاشات الرسمية خلال دورة مؤتمر الأطراف COP28 في 2023.

وتابعت المزروعي: «شبابنا اليوم هم الأقدر على قيادة مسيرة العمل المناخي ورسم التوجهات والسياسات المستقبلية لها، ونسعى في حكومة دولة الإمارات إلى تعزيز الاستثمار المستدام في مهارات الشباب وإثرائها في المجالات التخصصية، مثل البيئة والمناخ والطاقة النظيفة، وذلك تثميناً لدورها في تعزيز خبراتهم في ملفات مهمة مثل أهداف التنمية المستدامة».‬‬‬

وقال السفير ماجد السويدي، المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف COP28: نحتاج إلى مشاركة واحتواء الجميع في العمل المناخي لضمان نجاحه في تحقيق أهدافه، وبينما تستعد دولة الإمارات لاستضافة العالم العام القادم في مؤتمر الإمارات للمناخ COP28، سيكون من أولوياتنا جعل الشباب في صميم العمل المناخي العالمي وفي قلب هذا الحدث الدولي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، فشبابنا هم الذين سيتولون القيادة خلال العقود الحاسمة المقبلة، ومن الضروري إشراكهم وتمكينهم من تشكيل القرارات التي يتم اتخاذها ومن تحفيز العالم لرفع سقف الطموح بداية من الآن وفي المستقبل.

ويأتي إطلاق «برنامج مندوبي شباب الإمارات للمناخ» تزامناً مع تصاعد الاهتمام العالمي بجهود الدولة في العمل المناخي، وتزامناً مع استعداداتها لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «COP28».

معايير

وأعلنت المؤسسة الاتحادية للشباب عن فتح باب التسجيل في «برنامج مندوبي شباب الإمارات للمناخ»، عبر الرابط الإلكتروني:

https:/‏‏‏/‏‏‏tinyurl.com/‏‏‏UAEYCDP

والذي يستمر حتى 16 ديسمبر المقبل، ليتم بعدها اختيار الشباب للانضمام في البرنامج، ممن ستنطبق عليهم معايير الاختيار للالتحاق، والذي سيتم الإعلان عنهم خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة. وتشمل معايير اختيار أعضاء المجلس أن يكونوا من شباب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، بما في ذلك أولئك الذين قد يدرسون في الخارج ولكنهم يعيشون عادة في الدولة، بين عمر الـ (18 - 35) عاماً، ولهم نشاط بيئي وإنجازات وجهود في مجال الاستدامة والتغير المناخي، وأن يكون لديهم الشغف والحرص والكفاءة والقدرة على قيادة مجموعات العمل والتواصل مع مختلف الجهات والأطراف.

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