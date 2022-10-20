بلدية دبي تستعد لإطلاق الدورة الـ16 من مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية

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تستعد بلدية دبي لإطلاق الدورة السادسة عشرة من "مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية"، تحت شعار "توجهات مستقبلية نحو سلامة الأغذية والأمن الغذائي"، وذلك من 1 إلى 3 نوفمبر القادم، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة ما يزيد عن 60 متحدث من المتخصصين والأكاديميين وجهات البحث العلمي والمنظمات العالمية في قطاع الأغذية من مختلف أنحاء العالم، وبحضور أكثر من 3 آلاف مشارك من الخبراء والمختصين، وذلك تعزيزاً لمكانة إمارة دبي العالمية في مجال سلامة الغذاء والأمن الغذائي والتقنيات الحديثة المتبعة.

وتهدف دورة هذا العام إلى مناقشة التوجهات المستقبلية الهادفة إلى تطبيق أعلى معايير سلامة الغذاء، بما يتماشى مع استراتيجيات الأمن الغذائي إقليمياً وعالمياً، وآخر تطورات السياسات والتشريعات المحلية والإقليمية والدولية في مجال سلامة الغذاء والتغذية، والاستخدام الأمثل لها لتحقيق سلامة واستدامة الغذاء.

كما يهدف المؤتمر إلى التعرف على التوجهات المستقبلية لتحقيق سلامة الأغذية على طول سلاسل الإمداد الغذائي، وأهم الحلول المبتكرة لتطبيق نظم سلامة غذائية مبنية على تحليل المخاطر، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة من الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والميتافيرس، في ابتكار حلول مستدامة وتطوير أنظمة غذائية عالمية.

ندوات ونقاشات تفاعلية

وسيتضمن المؤتمر ندوات وحلقات نقاشية تفاعلية؛ تتناول التكنولوجيا المتقدمة ودورها في اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وتعلم الميتافيرس وتطبيقاتها في مجال الأغذية، وتبادل أفضل الخبرات في مجال الصناعات الغذائية، وثقافة سلامة الغذاء، واستعراض أفضل الممارسات في تنفيذ السياسات الغذائية. كما ستتناول الندوات الابتكار والبحث والتعلم في مختبرات الأغذية، وسلامة واستدامة المواد الملامسة للأغذية، وبناء أنظمة إدارة سلامة غذاء مرنة، فضلاً عن التوجهات المستقبلية لأنظمة الغذاء في العالم.

كذلك سيتناول في أجندته مناقشة مفهوم الصحة الواحدة، الذي يشتمل على نهج متكامل وموحد، يهدف إلى تحقيق التوازن المستدام وتعزيز صحة الناس والحيوان والنُظم البيئية المحيطة بهم. كما سيناقش المؤتمر رصد مخاطر الملوثات الكيميائية في الغذاء، والحدود القصوى لمخلفات المبيدات، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات لضمان انسيابية الأغذية في العالم عبر التكامل الإقليمي والدولي.

وأشارت بلدية دبي إلى أنه يمكن للمشاركين الاطلاع على فعاليات مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية، والتسجيل فيه من خلال الموقع الرسمي https://www.foodsafetydubai.com/.

يذكر أن البلدية تُنظم المؤتمر منذ عام 2006، والذي بات يشكل فرصةً لعرض أفضل الممارسات العالمية من قبل الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم في مجال سلامة الأغذية والتغذية.

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