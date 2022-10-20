المستشفى الأمريكي دبي تقدم مركزها الأول من نوعه في المنطقة للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل

المصدر: البيان

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تقدم المستشفى الأمريكي في دبي أحدث مراكزها للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليصبح المركز الأول من نوعه الذي يقدم تخصصات متعددة في المنطقة.

ويقدم المركز خدمات متعددة تشمل العلاجات للإمراض او الاعاقات أو الإصابات التي تؤثر على الحركة قبل وبعد الجراحة لتحسين رحلة تعافي المرضي من خلال التطورات العلمية والتكنولوجية.

ويعمل المركز تحت إشراف نخبة من الأطباء الحاصلين على شهادة البورد الأمريكي، وذلك ضمن فريقاً من الأطباء ذوي الخبرة والمهارة الواسعة، لتقديم خدمات الرعاية الطبية المتميزة والعلاج الأنسب للمرضي، باستخدام أحدث التقنيات الطبية العالمية.

وفي هذه المناسبة، قال السيد الدكتور شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، الشركة المالكة للمستشفى الأمريكي دبي: "نفخر في المستشفى الأمريكي دبي أن نقدم من خلال مركزنا الأحدث والأول من نوعه في المنطقة الخدمات الخاصة بالعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل بما يسهم في استعادة الوظائف الحيوية للمرضي، وتحسين جودة حياتهم، وبما يدعم التطور المستمر الذي يشهده القطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف بشارة: "يحرص المستشفى الأمريكي دبي دائما على توفير مستويات رعاية عالية الجودة للمرضى لمساعدتهم على إعادة بناء حياتهم. ولتحقيق هذا الهدف، جمعنا في مركزنا للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل نخبة من الأطباء الحاصلين على شهادة البورد الأمريكي والمتخصصين في العلاج الطبيعي، والمعالجين المهنيين، ومعالجي النطق واللغة والذين يلتزمون بأعلى المعايير وبروتوكولات العلاج المطبقة عالمياً".

وتشمل الخدمات الطبية الأساسية التي يقدمها مركز المستشفى الأمريكي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل لكل من البالغين والأطفال، إعادة تأهيل القلب، والعلاج المغناطيسي، والعلاج بالموجات التصادمية، وعلاج الجنف، والحالات العصبية، كما يضم المركز فريقاً من المتخصصين لتقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية للأطفال وتشمل، التكامل الحسي والتغذية والبلع.

ويضم المركز أيضا قسماً مخصصا لإعادة تأهيل المرضى الداخليين يقدم خدمات متعددة التخصصات تركز على تحسين نوعية حياة المرضى، كما يستوعب المركز المرضى الذين يعانون من حالات مختلفة، بما في ذلك السكتة الدماغية، وإصابات الحبل الشوكي، وإصابات الدماغ، وأمراض القلب والرئة، وجراحة العظام، وبتر الأطراف، واضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي - حالات الصدمات المتعددة، بالإضافة إلى الاعتلال العضلي الحاد - اعتلال الأعصاب.

ويقدم المركز خدماته المتخصصة من خلال 15 غرفة للعلاج الطبيعي وثلاث صالات رياضية تشمل صالتين للبالغين وصالة واحدة للأطفال، بالإضافة إلى وحدة للعلاج الوظيفي وثلاث غرف لعلاج النطق.

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