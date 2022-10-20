إطلاق دليل أبوظبي للتدخل المبكر لدعم الأطفال

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة «دليل أبوظبي للتدخل المبكر» كجزء من استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم 2020 – 2024، ومورد مهم للتعريف بخدمات التدخل المبكر والمتاحة للأسر ومقدمي الرعاية وأطفالهم الذين يعانون من تأخر في النمو أو إعاقات في أبوظبي.

ويندرج الدليل، الذي تم إصداره بالتعاون مع شركة مبادلة للاستثمار، ودائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، ودائرة الصحة ــ أبوظبي، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومركز أبوظبي للصحة العامة، ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة في سبيل تعزيز رفاه الأطفال في أبوظبي بمن فيهم أصحاب الهمم، ورفع مستوى الاكتشاف المبكر لتحديات النمو لدعم الأطفال في الحصول على خدمات التدخل المناسبة وفي الوقت المناسب.

تصميم

وتم تصميم الدليل لدعم وتمكين الأطفال الذين يعانون من تأخر في النمو أو إعاقة، إذ يمنح الوالدين ومقدمي الرعاية أهم المعلومات التي يحتاجونها لتقديم الدعم المتخصص والمستمر لأطفالهم في وقت مبكر، وتوجيههم نحو خدمات التدخل المتاحة لتعزيز نمو وتطور أطفالهم وإدراك إمكاناتهم الكاملة.

ويعنى هذا التدخل بصحة الأطفال ورفاههم واحتياجات أسرهم من خلال التركيز على أربعة مجالات رئيسية لنمو الطفل، هي: النمو البدني؛ النمو المعرفي؛ النمو السلوكي والنمو الاجتماعي والعاطفي.

وقال المهندس ثامر القاسمي، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات في الهيئة: «تم تصميم دليل أبوظبي للتدخل المبكر لتلبية احتياجات أولياء الأمور ومقدمي الرعاية للتعامل مع مختلف حالات تأخر النمو والإعاقات عند الأطفال، ومنحهم معلومات أساسية لمساعدتهم في تقديم الدعم المناسب لأطفالهم الذين يعانون من تأخر النمو أو الإعاقات بمختلف أشكالها»، مؤكداً أن خدمات التدخل المبكر تسهم بشكل فعال في تنمية قدرات الطفل وتطوير مهاراته المختلفة، والتقليل من تأثير الإعاقات على رحلة نمو وتطور الطفل، مما يعزز مستقبلاً قدرة الطفل على الاندماج في مجتمعه، وتسجيل نتائج أفضل على مختلف الصعد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز