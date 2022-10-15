سمية الكعبي.. رائدة الأمل في محاربة السرطان

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

ت + ت - الحجم الطبيعي

استطاعت الشابة الإماراتية سمية سيف الكعبي، الموظفة في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، من خلال تحليها بروح العزيمة والإرادة، قهر مرض السرطان، بل والتحامل على خوفها، وشحذ نفسها وهمتها بالأمل والرضا بقضاء الله تعالى وقدره، لأنها على يقين تام برجوع ألوان البهجة والاستقرار لحياتها.

فقد خضعت الكعبي مؤخراً لعملية استئصال ورم في الثدي، ليكون عدد مجمل عمليات الاستئصال التي أجرتها منذ عام 2020، ثماني عمليات، كما خضعت لـ 6 جلسات علاج كيماوي مكثف، و18 جلسة علاج ذكي، و25 جلسة علاج إشعاعي، لتنال «جائزة الأمل» وذلك خلال المؤتمر السنوي الثالث لجمعية الإمارات للأورام، وذلك عن دورها في متابعة مرضى السرطان ودعمها لهم.

لفتت الكعبي إلى أن السرطان يعتبر تجربة خاصة لكل شخص يمر بها، فكل متعافٍ وكل محارب للسرطان سلك نجاته بطريقته، وبدعم من المحيطين حوله.

وقالت سمية الكعبي لـ«البيان»: الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، وبالتالي العلاج المبكر، هو أفضل الطرق لزيادة عدد الناجيات من المصابات بالمرض. ومن منطلق تجربتي الشخصية حال اكتشاف إصابتي بالورم، قررت مواجهته بتحدٍ حتى لا يعرقل سير حياتي بسعادة واستقرار، والابتعاد كل البعد عن السلبية واليأس. وأضافت: خضعت ولله الحمد لعلاج متكامل تمثل في رحلة العلاج بالكيماوي المكثف، وجلسات علاج إشعاعي، وجلسات علاج ذكي. كما تلقيت الاهتمام الكبير من قبل المستشفى والكادر الطبي الذي أشرف على علاجي، بتقديم الخدمات العلاجية المتطورة.

مبادرات

تعمل سمية الكعبي بمشاركة طاقمها الاستثنائي في جمعية الإمارات للسرطان، على تنظيم الفعاليات والبرامج والأنشطة، وإطلاق المبادرات النوعية بهدف رفع مستوى الوعي عند أفراد المجتمع بأهمية الكشف المبكر عن السرطان ووسائل الوقاية، إيماناًَ منها بأن مرضى السرطان يحتاجون إلى من يشعر بهم وبمعاناتهم النفسية والمادية، ويمد لهم يد العطاء والدعم، ليتمكنوا من تجاوز محنتهم بإيجابية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز