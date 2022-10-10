استكشاف المستقبل الرقمي توجه «&e» لخدمة الإمارات

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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أكد حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة &e أن استكشاف المستقبل الرقمي بإمكاناته اللامحدودة وتوسيع نطاق الخدمات والحلول الرقمية المقدمة للحكومات وقطاع الأعمال والأفراد في دولة الإمارات والدول التي تعمل فيها &e هو التوجه الثابت للمجموعة في العالم المتغير رقمياً؛ لافتاً أن المجموعة حرصت في جيتكس 2022 هذا العام على تعريف زوار المعرض من الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والأفراد بلمحة متكاملة وتفاعلية عن مستقبل التقنيات والتجارب الرقمية بما في ذلك عالم الميتافيرس؛ من خلال الإطلاق الأولي لميتافيرس e& universe إلى جانب توفير اثنين من التجارب الرئيسية الأخرى في الميتافيرس بالشراكة مع أبرز اللاعبين الدوليين في الاتصالات والتكنولوجيا بهدف منح الزوار تجارب متنوعة في التقنيات الحديثة، والحلول الرقمية، وتعريفهم بالإمكانات المستقبلية والرقمية في قطاعات التنقل، والرعاية الصحية، والروبوتات، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي والمعزز، والميتافيرس وغيرها من المجالات.

ولفت دويدار إلى أن مجموعة &e تؤمن أنه يمكن للتكنولوجيا أن تسهم في تغيير المستقبل للمجتمعات نحو الأفضل وأن المجموعة تواصل توفير حلول تقنية من شأنها تمكين الأفراد والشركات؛ مؤكداً أن هناك آفاقاً واعدة في المستقبل والانتقال إلى الميتافيرس هو خطوة حيوية لأنها ستشكل نقطة انطلاق لاستكشاف الحدود الجديدة للعالم الرقمي، حيث يكمن الميتافيرس كعالم جديد يتيح لمستخدميه التفاعل بطرق فريدة، موضحاً أنه لا يمكن للتقنيات الحديثة بما فيها الميتافيرس أن تمضي وحدها دون الارتكاز على حلول الاتصالات والشبكات المتطورة مثل شبكة الجيل الخامس 5G.

وأشار إلى حرص المجموعة على اختيار معرض جيتكس الذي يعد أحد أكبر المعارض والمؤتمرات التقنية محلياً وإقليمياً وعالمياً، ليكون المنصة التي تطلع المجموعة زوارها من خلالها على رحلة تنقلهم إلى الجيل التالي من الحياة الرقمية، لتسلط الحلول التي توفرها &e الضوء على الاحتمالات اللامتناهية، والتي تجسد قيم المجموعة في أن المستقبل يكمن في الإبداع، واستكشاف التجارب الجديدة، ورواية القصص المبتكرة نحو عالم رقمي جديد.

وأفاد أن المجموعة تواصل سعيها للارتقاء بمكانة دولة الإمارات عالمياً في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا بما يتيح لها تمثيل الدولة وتقدمها المشهود عالمياً، وأن تكون سفيرة الدولة للقطاع التكنولوجي في مختلف أنحاء العالم، لافتاً أن قيمة الإنفاق الرأسمالي للمجموعة بلغت 3.5 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2022، ومؤكداً اعتزاز المجموعة بأن ينسب لها انتماؤها إلى دولة الإمارات لتتماشى جهودها مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تطوير مختلف القطاعات، حيث أسهمت &e بشكل محوري في الانتشار الواسع للخدمات الرقمية المقدمة على الصعيدين الحكومي والخاص في دولة الإمارات، ما شكل نقطة انطلاق صلبة سهلت التوجه نحو العالمية وما تحمله من فرص عدة.

موقع استراتيجي

وأفاد دويدار أن إطلاق ميتافيرس e& universe هو خطوة استراتيجية تتماشى مع تحول &e إلى مجموعة عالمية رائدة في التكنولوجيا والاستثمار ويعزز ريادتها في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويمنح المبدعين فرصاً غير محدودة لتكون بذلك من أوائل مشغلي الاتصالات في المنطقة والعالم في هذا المضمار.

ويأتي إطلاق ميتافيرس e& universe بالشراكة مع HTC الرائدة عالمياً في تقنيات الواقع الافتراضي وصناعة الهواتف المتحركة، على مراحل عدة أولها الإطلاق الأولي خلال معرض جيتكس 2022، وهو جزء من خارطة الطريق التي وضعتها المجموعة في إطار الميتافيرس والتي سيتم تنفيذها تباعاً لتزود المستخدمين بخصائص وميزات تفاعلية ترتقي بتجاربهم في عالم الميتافيرس إلى مستوى جديد بالكامل.

واختارت مجموعة &e من المريخ موقعاً استراتيجياً لمنصة الميتافيرس وتحديداً في منطقة «أركاديا بلانيتيا» (Arcadia Planitia) بالارتكاز على الأبحاث العلمية التي تشير إلى أن هذه المنطقة قد تكون الأكثر ملاءمة للحياة المستقبلية على الكوكب الأحمر، نظراً لكونها واحدة من المناطق القليلة التي يوجد فيها الجليد ومصادر المياه وفقاً لوكالة الفضاء الأمريكية؛ وهي المنطقة ذاتها المصنفة كأحد مواقع الهبوط المحتملة على كوكب المريخ لشركة تقنيات استكشاف الفضاء الشهيرة «سبيس إكس» (SpaceX).

كما يحد ميتافيرس e& universe على كوكب المريخ جبل «أوليمبوس مونز» وهو أطول جبل وبركان على أي كوكب في المجموعة الشمسية والذي سيكون المعلم الأكثر تألقاً في هذا الميتافيرس.

ويعكس هذا الموقع الفريد سعي مجموعة &e إلى تبني الابتكار والإبداع كمنهج رئيسي يدفع أعمال المجموعة نحو العالمية والتميز أثناء التركيز على تزويد العملاء بتجارب تتيح لهم إطلاق العنان للقدرات الإبداعية في المجال الرقمي.

وسيشكل التصميم المعماري للميتافيرس في كوكب المريخ معلماً فنياً من حيث التصميم المتميز والفريد بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات واستراتيجيتها لاستكشاف الفضاء الخارجي التي تجسدت في نجاح مهمة مسبار الأمل؛ أول مسبار عربي وإسلامي يدخل مدار كوكب المريخ. وسيتيح ميتافيرس e& universe تجارب رقمية مميزة استكمالاً لدور المجموعة في أن تكون السباقة محلياً وإقليمياً وعالمياً في اختبار أحدث التقنيات والحلول طوال العقود الأربعة السابقة.

منصة ميتافيرس

وتتيح مجموعة &e لزوار جيتكس 2022 منصة رئيسية أخرى في الميتافيرس بالتعاون مع SK Telecom، أكبر مشغل اتصالات في كوريا، والتي تم تصميمها لتعزيز تجارب المستخدمين من خلال المساحات الافتراضية المتعددة والشخصيات الرمزية الفريدة، واستكشاف الفرص المتاحة للتواصل الاجتماعي في عالم الميتافيرس الجديد. كما تتيح هذه المنصة الاستماع إلى موسيقى البوب الكورية الشهيرة، وقصائد الشعر، والاستمتاع بمختلف العروض الترفيهية المتوفرة في عالم الميتافيرس من خلال تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز.

وتوفر المنصة أيضاً فرصة زيارة المعرض الحصري الخاص بالرموز غير القابلة للاستبدال NFTs من &e إلى جانب الأعمال الفنية الخاصة لفنانين عالميين، حيث يمكن للزوار خوض هذه التجربة من خلال الأجهزة الذكية المتوفرة على المنصة.

مركز أعمال مع «هواوي»

وتوفر مجموعة &e أيضاً عرضاً متطوراً آخر في الميتافيرس تقدمه «اتصالات من &e» بالتعاون مع «هواوي» وهو تجسيد لمركز أعمال الشركة على الميتافيرس، يتيح للزوار لمحة شاملة عن تجربة التسوق في عالم ثلاثي الأبعاد بأسلوب مبتكر.

ويمكن للمستخدمين اختبار تجربة مبيعات شبيهة بالواقع عبر نظارة الواقع الافتراضي والتفاعل مع خدمات ومنتجات «اتصالات من &e» عبر تتبع حركة اليدين أو من خلال أدوات التحكم وهو ما يوضح دور الميتافيرس في نقل تجارب العملاء إلى مستوى جديد بالكامل من خلال شبكة الجيل الخامس ذات السرعة العالية وزمن الاستجابة المنخفض للغاية، لتسمح للمستخدمين التواصل واستخدام الخدمات الرقمية في الوقت الفعلي.

الأثر الإيجابي لإعادة الهيكلة

وقال دويدار: «بدأنا نلمس الأثر الإيجابي لإعادة هيكلة المجموعة الذي أعلنا عنه في 23 فبراير 2022، بهوية مؤسسية جديدة، تهدف إلى تسريع النمو عبر نموذج أعمال مرن يمثل قطاعات الأعمال الرئيسية للمجموعة. الاسم السابق «مجموعة اتصالات» كان يعبر عن هويتنا ودورنا كشركة اتصالات فقط، ولكننا اليوم نقدم أكثر من مجرد خدمات الاتصالات التقليدية، وهذا ما يجعل من &e انعكاساً قوياً لطموحنا في تخطي الحدود وإنجاز المزيد في المستقبل في إطار استراتيجية جديدة لتسريع عملية التحول إلى مجموعة تكنولوجيا رائدة عالمياً. ويأتي قطاع الاتصالات على رأس تلك القطاعات، ممثلاً بشركة «اتصالات من &e» في دولة الإمارات، للحفاظ على إرث المجموعة وتميزها.

ويضم قطاع الاتصالات فروعاً لشركة &e الدولية في 16 دولة تعمل فيها المجموعة ويهدف إلى توفير نماذج أعمال دولية متطورة لشركات الاتصالات والخدمات الرقمية عبر تزويد أفضل الخدمات للعملاء، وتعزيز الإمكانات الرقمية الدولية، واستكشاف فرص التوسع.

وتأتي «&e الحياة»، للتركيز على الاستثمار التكنولوجي للعملاء، وتشمل خدمات الترفيه والبيع بالتجزئة وخدمات التنقل والتكنولوجيا المالية. بينما ستركز «&e الاستثمار» على الفرص الاستثمارية، لتعزيز حضور المجموعة عالمياً والعوائد المقدمة للمساهمين».

الهوية الجديدة

وحول ردود الأفعال على الهوية المؤسسة الجديدة، قال دويدار: «تدرك &e ردود الأفعال المختلفة على الهوية المؤسسية الجديدة وتتفهم الرباط العاطفي الممتد إلى 16 عاماً مع الشعار القديم، ولكن استراتيجية التحول الجديدة التي أطلقناها أخيراً فرضت علينا تحديث الهوية والشعار ليلائما طبيعة المرحلة المقبلة واستراتيجية التوسع والانتشار العالمي، وسنعمل خلال المرحلة المقبلة على ربط الشعار الجديد عملياً مع استراتيجية التحول وتقديم سلسلة خدمات وفق تصنيف دقيق لكل شرائح المجتمعات التي نعمل فيها».

الذكاء الاصطناعي

وتولي مجموعة &e اهتماماً كبيراً في تقنية الذكاء الاصطناعي لأهميتها البالغة ومساهمتها المحورية في تطوير الخدمات والصناعات بمختلف القطاعات وتعزيز النمو الاقتصادي بشكلٍ عام.

ونرتكز في تلك التوجهات على رؤية القيادة الرشيدة التي كانت من أوائل الدول في إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي عام 2017 وهي من الدول القلائل في العالم التي لديها منصب وزير للذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي في النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصورة كبيرة وبقيمة 320 مليار دولار بحلول عام 2030، وبقرابة 120 مليار دولار في الإمارات وحدها التي ستكون من أكثر المستفيدين من هذه التقنية الواعدة في المنطقة. وستتولد هذه التدفقات من التكاليف التي سيتم توفيرها عبر أتمتة العمليات وتحسين المنتجات والخدمات في مختلف الصناعات في الدولة.

نظرة قطاع الاتصالات

وحول نظرته إلى قطاع الاتصالات في الإمارات، أفاد دويدار: «يشهد قطاع الاتصالات في الإمارات معدل نمو سنوي مركباً يقدر بـ 3.5 % خلال الأعوام الخمسة المقبلة بحسب أحدث الاستشارات والأبحاث المختصة في القطاع، وهو بالتالي سوق واعد بدعم من السياسات الحكومية والتشريعية، وكذلك الاستثمارات طويلة الأمد التي نفذتها مجموعة &e والتي مهدت الطريق للتوسع في تطبيقات المستخدم النهائي ونمو إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، وشبكات الجيل الخامس للهاتف المتحرك 5G وتصدر الدولة عالمياً في انتشار شبكات الألياف الضوئية.

خارطة الطريق

وحول خارطة الطريق في &e قال دويدار: «نؤمن في مجموعة &e بضرورة تبني الابتكار والإبداع في أعمالنا وهو ما يدفعنا أن نكون جزءاً من هذا التحول الرقمي الشامل وممكن رئيسي لمختلف أدوات وحلول التحول الرقمي في دولة الإمارات والدول التي تعمل فيها المجموعة.

وستواصل &e سعيها لاختبار الآفاق المستقبلية للعالم الرقمي وما تحمله من تحديات وفرص رقمية هائلة سنشهد من خلالها تجارب جديدة بالكامل للأفراد ومختلف القطاعات في الخدمات الرقمية والترفيه والمبيعات والتواصل الاجتماعي والتنقل وغيرها.

كما تلتزم مجموعة &e بمواصلة دعم مسيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي لدولة الإمارات دافعة بعجلة التحول الرقمي لتحقيق المزيد من التقدم لدولة الإمارات على مختلف المؤشرات الدولية، أثناء تعزيز القيمة للمساهمين، وابتكار الخدمات التي تستبق الاحتياجات المتغيرة للعملاء الأفراد، جنباً إلى جنب مع مواصلة الالتزام بمعاير الاستدامة البيئية في القطاع، وتعزيز الشراكات المبنية على أسس الابتكار مع قطاع الأعمال والجهات الحكومية».

الشراكة مع «ميتا»

وأوضح دويدار أن الشراكة مع «ميتا» تتيح لـ &e العمل على تطوير حالات الاستخدام التي تتكامل مع أحدث منتجات «ميتا» وحلولها، وكذلك ستعمل على رقمنة خدمات المشتركين، وتعزيز تجارب الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) والتجارة الإلكترونية. وتعزز هذه الشراكة من مكانتنا العالمية من خلال التطوير الإبداعي والأتمتة، والتجارب التقنية الاستثنائية.

أساليب الحياة الرقمية

تؤكد الدراسات والأبحاث مدى تقدم أساليب الحياة الرقمية لدى الأفراد في دولة الإمارات، وذلك يترافق مع كثافة استخدام شبكات الاتصالات والإنترنت في العديد من أنماط الحياة اليومية وعلى سبيل المثال، بلغت نسبة مستخدمي ألعاب الفيديو الإلكترونية 90.7 % من إجمالي مستخدمي شبكة الإنترنت في الإمارات وذلك على مختلف أنواع الأجهزة، وبلغت نسبة الأفراد الذين يشاهدون المحتوى التلفزيوني عبر الإنترنت 96.4 % من إجمالي مستخدمي الإنترنت في الدولة.

ويمتلك نحو 19 % من مستخدمي الإنترنت في الدولة أحد أنواع العملات الرقمية والمشفرة.

160 مليون مشترك

قال حاتم دويدار: تحتل &e اليوم مكانة متقدمة ضمن أفضل عشر شركات اتصالات في العالم من حيث القيمة السوقية، ولكننا نطمح إلى رفع هذه المكانة عالمياً بالاعتماد على الحلول التكنولوجية وبالارتكاز على قاعدة المشتركين الضخمة والتي تقدر بـ 160 مليون مشترك.

وأضاف دويدار: «كما تتميز &e بمحفظة متنوعة من الخدمات تتجاوز مجرد خدمات الاتصالات. وبالتالي فإن قاعدة المشتركين الضخمة لدينا تساهم في تسهيل التوسع وتسويق الخدمات الجديدة للمشتركين.

وعلى سبيل المثال أيضاً يمكن لقاعدة المشتركين الضخمة في مجموعة &e الاستفادة من المحفظة المالية e& money ومن خدماتها المتنوعة كما يسهل علينا أيضاً تسويق هذه الخدمات للمشتركين في المقابل نظراً لمعرفتنا التامة باحتياجاتهم سواء من سداد الفواتير أم التحويلات المالية الدولية أم الدفعات اللا تلامسية وغيرها.

وبالتالي تواصل المجموعة الاستفادة من قاعدة المشتركين الضخمة لديها في توفير هذه الحلول الجديدة وتسويقها بسهولة للمشتركين وهي ميزة لا تمتلكها العديد من الشركات التقنية أو شركات الاتصالات التقليدية.

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