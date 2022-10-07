16 أكتوبر دخول موسم «الوسم» في الإمارات

المصدر: وام

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قالت جمعية الإمارات للفلك تشهد الدولة في 16 أكتوبر الجاري دخول موسم “الوسم”.

و"الوسم" هو فترة زمنية تضم أربعة طوالع من المنازل القمرية كل منزلة 13 يوما وهي "العواء" أول نجوم الوسم ودخوله يوم 16 أكتوبر ويليه "السماك" ودخوله 29 أكتوبر ثم "الغفر" 11 نوفمبر وأخيراً "الزبانا" وهو آخر نجوم الوسم ودخوله يوم 24 نوفمبر المقبل.

وينتهي الوسم يوم 6 ديسمبر القادم ليبدأ الشتاء ليكون مجموع عدد أيام الوسم 52 يوما من 16 أكتوبر حتى 6 ديسمبر .. فيما يعده البعض 60 يوما تبدأ من منتصف أكتوبر وتنتهي مع منتصف ديسمبر.

وقال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء إن موسم " الوسم " أو "الوسمي" من أشهر مواسم العرب وأحمدها وسميت هذه الفترة بذلك لأن مطرها "يسم" الأرض بالنبات وأمطارها تسم الأرض بالخضرة والكلأ وهو ثاني مواسم العرب بعد الصفرية حيث تعد العرب الصفري أول المواسم و الذي يتوافق بدايته مع طلوع سهيل و جلاء القيظ.

وأشار إلى أن "الوسم" هو "الكي" الذي يترك أثرا ومطرها محمود ونافع للأرض حيث يكون في وقت اعتدال الأجواء قبل قدوم شدة البرد ويعتبر موسم ( الوسم ) أفضل أوقات المطر المحمود في الجزيرة العربية وحيث تكون شدة الحر قد ولت و البرد لم يقدم بعد و مع اعتدال الجو ، فتنبت فيه الأعشاب وتبدأ النباتات البرية بالطهور مثل ألأقحوان والقيصوم والشيح والجعدة و" يسم الأرض بالخضرة" تُعتبر أمطارُ الوسمِ أكثر نفعاً للأرض حيث تقل نسبة التبخر بينما تظل الرّطوبة مرتفعة ويكثر تكون الضّباب، لا سيما في الصباح الباكر و يتزامن موسم الوسم كما يعرفه أهل الأنواء مع موسم مربعانية الصفري ( على حساب الدرور ).

ولفت إلى أن موسم المربعانية أربعون يوما أو الأربعة درور الأخيرة من مائة الصفري وهي در السبعين والثمانين والتسعين والمائة تكون في حساب الدرور خلال الفترة من ( 16 أكتوبر – 25 نوفمبر ) على اعتبار بداية حساب سهيل 17 أغسطس و مربعانية الصفري تختلف عن مربعانية الشتاء حيث تدخل شدة البرد و التي يعد اهل الأنواء والنجوم بدايتها مع طلوع نجم إكليل العقرب والذي يطلع من الأفق الشرقي فجرا خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر.

وأشار الجروان إلى أن للعرب ربيعان "الربيع الأول" أو "ربيع الماء" وهو بداية موسم الأمطار مع اعتدال الأجواء الذي يسبق الشتاء وشدة البرد و"الربيع الثاني" أو "ربيع النبات". وتقول العرب : ( ربعت الأرض ) فهي مربوعة إذا أصابها مطر الربيع والمطر والشتاء كله ربيع عند العرب لأجل المطر والندى كما تسمى هذه المدة في بعض المناطق بـ( الأربعينية ) أو(المربعانية).

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