مستشفى دبي يوظّف أحدث الأجهزة لأمراض العيون

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

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كشفت الدكتورة نجلاء حسن آل علي، أخصائية طب وجراحة العيون في مستشفى دبي عن إدخال أحدث الأجهزة الطبية لتشخيص وعلاج مختلف أمراض العيون، ومنها جهاز يطلق عليه العلاج الضوئي الديناميكي، وهو علاج من مرحلتين يجمع بين استخدام الطاقة الضوئية وحقن مادة كيميائية (محسِّسة للضوء) مصمم للقضاء على الخلايا السرطانية والمحتملة التسرطن بعد حقن مادة صبغية عن طريق اليد تصل إلى العين.

وبينت أن مبنى العيادات الخارجية يعتبر مركزاً متكاملاً يضم 6 عيادات، فيها 6 تخصصات مختلفة مثل الجلوكوما والمياه البيضاء، وعيادة ارتفاع ضغط العين، وعيادة الحول وعيون الأطفال، وعيادة الشبكية وتصحيح النظر، وعيادة تجميل الجفون، مشيرة إلى أن كل عيادة تستقبل 50 مريضاً يومياً، كما أن برنامج المواعيد انخفض من مدة شهرين أو ثلاثة إلى أسبوع واحد حالياً، وقريباً بإذن الله لن يكون مواعيد.

تصوير

وأوضحت أن رحلة المريض تبدأ بفحص دقيق للنظر بواسطة أحدث الأجهزة الطبية، بعدها يتم تحويله من العيادة الخارجية إلى الإكلينيكية، حيث يتم فحص ضغط العين والشبكية بشكل كامل، بعدها يتم طلب فحوصات دقيقة تساعد في تشخيص العين، مثل تصوير القرنية أو الطبوغرافيا القرنية (Corneal Topography) ويساعد في تشخيص القرنية المخروطية، وجهاز «أو سي تي» ويساعد في أخذ طبقة من الشبكية تبين سماكة الشبكية وتفيد جداً المرضى ممن يعانون من اعتلال الشبكية نتيجة مرض السكري، إضافة إلى جهاز «الاوبتس»، ويعطي 120 درجة حول الشبكية ويبن فيما إذا كان هناك أي تشققات حول الشبكية، إضافة إلى جهاز «او سي تي» (OCT) يبين مجال الرؤية لعصب العين ويساعد في تشخيص الجلوكوما.

فحوصات

وأضافت لدينا أيضاً أجهزة ايه ار جي و«يو ايه جي» و«بي أي بي» التي تقيّم وظيفة عصب العين والأعصاب الموجودة في الشبكية، وبعد ذلك يتم تقييم الفحوصات من الطبيب ويتم تحديد العلاج الأنسب وهذا يعتمد إما يكون علاج بالقطرات أو العلاج الجراحي أو يكون العلاج بالليزر.

وأضافت بالنسبة للعلاج بالليزر لدينا في مبنى العيادات الخارجية 4 غرف مجهزة بالليزر العلاجي، ولدينا 4 أنواع من الأجهزة وكل جهاز يستخدم نوعاً معيناً من الليزر لعلاج أمراض العين، فهناك جهاز يستخدم لعلاج الشبكية لمرضى السكري، كما يمكن استخدام الليزر في عمل ثقب في القزحية لمرضى الجلوكوما دون الحاجة إلى العمل الجراحي، وهو ما يميزنا أيضاً.

عمليات

وقالت الدكتورة نجلاء آل علي: إن المستشفى يتوفر فيها كل أنواع عمليات العيون الصغيرة مثل الليزك، وتصحيح النظر، وتثبيت القرنية لدى مرضى الجلوكوما، والعمليات الكبيرة مثل إزالة المياه البيضاء، وعمليات انفصال الشبكية، وعمليات تجميل الجفون وإزالة بعض الأورام من العين، وعمليات الحول، وجميعها تتم بواسطة أكفأ وأمهر الأطباء وأحدث الأجهزة الطبية.

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