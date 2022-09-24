طلبة سعوديون: نتواجد في بلدنا الثاني وعلاقاتنا نموذج

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد وعصام الدين عوض

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أكد طلبة سعوديون أن علاقات الشعبين الإماراتي والسعودي تعد نموذجاً مثالياً، وتجمعهما علاقات تاريخية متجذرة، وتجسد قوة ومتانة العلاقات والتطابق في الرؤى والأهداف، والتناغم الواضح بين البلدين والشعبين.

وأكدوا لـ«البيان» أنهم يتواجدون في بلدهم الثاني الإمارات ويدرسون مع أقرانهم الإماراتيين، مباركين للسعودية اليوم الوطني الـ 92.

وذكر الطالب محمد باعظيم الذي يدرس تخصص تصميم المنتجات في معهد دبي للتصميم والابتكار، أنه انحدر من أسرة إبداعية دعمت قراره بدراسة التصميم، ليلتحق بمعهد دبي للتصميم والابتكار، حيث جذبته الدراسة في دبي، التي وصفها بأنها «أفضل قرار اتخذته فيما يخص حياتي التعليمية»، ويشعر أنه في بلده الثاني، معرباً عن أمله في أن يجد عملاً عقب التخرج يمكنه من توظيف ما تعلمه بالجامعة.

وأضاف إن الدراسة في «دبي للتصميم والابتكار» متميزة ونوعية على مستوى دول الخليج، كما أنها تحمل مجالات واسعة وواعدة لسوق العمل، مشيراً إلى أن الإمارات هي شقيقة للسعودية وهناك تقارب وتمازج بين الشعبين في العادات والتقاليد، وتربطني صداقات مميزة مع أشقائي الإماراتيين.

وذكرت الطالبة هالة بنت ناصر القصبي، خريجة تخصصي تصميم الأزياء والإدارة الاستراتيجية للتصميم من معهد دبي للتصميم والابتكار، أن الإمارات والسعودية يشهدان تطورات متسارعة وما يدرسه الطلبة السعوديون في الجامعة بدبي هو علم يتقاطع مع الخطط المستقبلية للبلدين الشقيقين.

وأكدت أنها تشعر بالأمن والأمان، مشيرة إلى أنها تعتبر دراستها في دبي فرصة مميزة سمحت لها بتلقي تعليم عالمي في بلد شقيق وسائر بثبات على درب التطور، كما سمحت لها بالاختلاط بالعديد من الثقافات وتكوين صداقات عدة من زملاء من مختلف الجنسيات.

أيضاً أكد الطالب السعودي عبد الكريم بن هلال والذي يدرس بجامعة الإمارات تخصص إدارة الطيران أن اليوم الوطني السعودي 92 هو احتفاء بقيام مملكة التوحيد ورمز القوة والشجاعة ومنبع البسالة، احتفاءٌ بقيام دولة عظيمة واجهت صعاباً ومخاطر وحروباً لتصبح ما عليه اليوم، مبيناً أن هناك صلات جوار ودم ونسب بين شعبي الإمارات والسعودية، كما أنهما دولتان شقيقتان في جسد واحد تجمعهما علاقة روحية تاريخية أساسها الود والإخاء.

وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين الشقيقين ذات خصوصية، فهي أخوة قبل أن تكون علاقات جوار وهي روابط ومصير قبل أن تكون روابط إقليمية وجغرافية مشتركة، كما أن الإمارات والسعودية تعدان أسرة واحدة تجمعهما روح مودة وإخاء متجذرة وعلاقات تعاون مشتركة تزداد رسوخاً يوماً بعد يوم، كما أن احتفاء الإماراتيين باليوم الوطني الإماراتي خير دليل على عمق العلاقات الوشيجة التي تربط بين البلدين، مثمناً الوقفة الإماراتية معهم من خلال مشاركتهم احتفالاتهم باليوم الوطني للمملكة وتجسيدها واقعاً ملموساً في المدارس والجامعات والدوائر والساحات.

مشاركة

وتحدث الطالب السعودي عبد الملك الزهراني الذي يدرس بجامعة عجمان تخصص تصميم جرافيكي بكلية الإعلام قائلاً: إن اليوم الوطني السعودي من المناسبات العزيزة على قلوب المواطنين السعوديين منذ أن أسسها الملك عبد العزيز، رحمه الله، شقت طريقها نحو الارتقاء لمصافِّ الدول المتقدمة والمتطورة وذلك بفضل الله وملوكنا وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء الذين سعوا لرفع مكانة المملكة العربية السعودية، وهذا ما نشهده في كل عام نحتفل به بتأسيس مملكتنا العزيزة، ولن ننسى أبداً العلاقة الراسخة والمتجذرة والوثيقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وحكامها والرؤى المشتركة ما بين المملكة والإمارات، ولن ننسى سعي الإمارات ومواطنيها بمشاركاتهم معنا في كل مناسباتنا السعيدة، فكل مواطن سعودي يشهد للإمارات بحسن الجوار وأن علاقة المملكة بالإمارات هي علاقة أخوية لن تتغير أبداً.

مستقبل

وفي السياق ذاته قالت العنود خالد بخاري طالبة بجامعة عجمان إن الاحتفاء باليوم الوطني السعودي هو ذكرى الحدث العظيم الذي أوجد مستقبل المملكة، هو أجمل وأعظم الأيام التي تمر في حياة السعوديين اليوم الذي تُضَخ فيه دماء القوة والفخر وتتـجـــدد فــيــــه روح الشــــغــــف والانتمـــاء، مبينة أن كل الطلبة السعوديين الذين يدرسون في الجامعات الإماراتية يشعرون أنهم يدرسون في موطنهم، وهذا إحساس مكتسب يشعر به الطلبة من خلال التعامل الراقي من قبل الإماراتيين، إضافة إلى أن كل الإماراتيين من جهات ومؤسسات ومواطنين يحتفون بمناسبة اليوم الوطني السعودي، ويعبرون عن فرحتهم بتلك المناسبة التي تثلج صدور كل السعوديين، الأمر الذين يزيد من وشائج الترابط والمحبة بين الشعبين الشقيقين.

منجزات

وبينت الطالبة الهنوف هلال الزهراني تخصص قانون جامعة عجمان أن اليوم الوطني السعودي يعني الاحتفال بمنجزات الوطن العظيم عبر تاريخه الطويل والعريق، يوم ماض عريق وحاضر تليد، نفخر فيه بعقيدتنا وبهويتنا ومنجزاتنا وقوتنا، مثمنة مشاركة دولة الإمارات على احتفالها الدائم باليوم الوطني السعودي، حيث تجسد تلك الاحتفالات الرسمية والشعبية عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، كما تؤكد على متانة العلاقات التي تجمع البلدين، والتي بدورها تمثل العمق التاريخي وصمام الأمان للبلدين والعرب أجمعين.

كما ذكر فيصل عمار القاضي الذي يدرس بجامعة الإمارات تخصص طيران أن اليوم الوطني السعودي مناسبة عزيزة وغالية تجعل المواطن فخوراً بانتمائه إلى وطنه وسعيداً بكونه جزءاً من الاحتفال، كما تقام فيها الاحتفالات وتنشد الأهازيج الوطنية للتغني بتراث وإنجازات المملكة التي تبوأت خلال العقود الماضية مكانة مرموقة في مصاف الدول المتقدمة حتى أضحت دولة عصرية مزدهرة منطلقة بكل اندفاع وقوة نحو آفاق القمة بكل ثقة وحكمة واقتدار، مبيناً أن مشاركة الإمارات الرسمية والشعبية في احتفالات المملكة دليل على عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

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