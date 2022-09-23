السعودية.. يوم وطني بإنجازات مشهودة

المصدر: الرياض - عبد النبي شاهين

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تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم بيومها الوطني والذي يوافق الـ23 من شهر سبتمبر من كل عام، وهو ذكرى توحيدها وتأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله، والذي أعلن قيام المملكة في العام 1932م، أرسى خلاله قواعد هذا البنيان على هدي كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين - صلى الله عليه وسلم - سائرًا في ذلك على نهج أسلافه من آل سعود.

ويستذكر السعوديون يوماً مجيداً أضحت فيه بلادهم الآن الأكثر أهمية في الاستراتيجية الدولية، حيث ارتفعت وتيرة علاقة الدول الكبرى والفاعلة بها لتشمل مختلف المجالات: السياسية، والأمنية، والعسكرية، والاقتصادية، وذلك بهدف التصدي لكل التحديات التي برزت في منطقة الخليج العربي، وأبرز هذه التحديات مكافحة الإرهاب وضمان إمدادات الطاقة وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويدرك الشعب السعودي وهو يحتفل بعيده الوطني أن بلاده تمتاز بخصائص ندر أن تتوفر في أي دولة أخرى أولاها البعد الإسلامي، حيث تحتل المملكة السعودية مكانة دينية لا يضاهيها في أهميتها أية دولة إسلامية أخرى، فهي مقر الرسالة الإسلامية ، وهي حاضنة أهم الأماكن المقدسة لدى المسلمين الكعبة المشرفة والمسجد النبوي الشريف ومواقع أخرى ذات أهمية إسلامية، وهذه الأهمية الدينية جعلتها محور اهتمام الدول الإسلامية خاصة والعالم عامة، وجعل من المملكة دولة قادرة على لعب دور أساسي في قضايا العرب والمسلمين.

أهمية استراتيجية

وثاني هذه الخصائص الموقع الجغرافي للمملكة أكسبها أهمية استراتيجية على المستوى الإقليمي والدولي. وثالثها هي النفط، حيث تعد السعودية أكبر منتج للنفط بين أعضاء أوبك، وصاحبة أكبر احتياطي نفطي وأكبر دولة مصدّرة للخام في العالم، ورغم أنها ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا إلا أن لديها أكبر طاقة لإنتاج النفط الخام في العالم، أو بعبارة أخرى، إذا قررت السعودية أن تنتج بكامل طاقتها الإنتاجية فإنها ستكون أكبر منتج للنفط في العالم.

كل ذلك يجعل السعوديين أكثر فخراً بالاحتفال بيومهم الوطني، خصوصاً وأنهم تلمسوا أن خيرات بلادهم سخرت لتحقيق رفاهيتهم، حيث قدم كل ملك من الملوك السبعة الذين حكموا المملكة إنجازات كبيرة ابتداءً من الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود ثم أبنائه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

إنجازات

واليوم مثلما تحتفل السعودية بعيدها الوطني فإنها تحتفل في ذات الوقت بتطورها وإنجازاتها في كل المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتتلخص هذه الإنجازات التي تحتاج إلى كتب عدة لتغطيتها في إطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية ضمن رؤية 2030، التي تتلخص في الاقتصاد غير النفطي، على اعتبار أن المملكة ظلت طوال الفترة الماضية تركز على الاقتصاد النفطي بشكل أساسي، فهي من أكثر الدول إنتاجًا للنفط في العالم، فجاءت نظرة خادم الحرمين للاستفادة من الموارد الأخرى كالسياحة والترفيه والصناعة والتعدين والطاقة المتجددة وغيرها فضلًا عن تحويل المملكة كوجهة مناسبة للاستثمار، كونها البوابة الأهم في العالم ومركزًا يربط القارات الثلاث، كما يحيط بها أكثر المعابر المائية أهمية.

توسعة وتطوير الحرم المكي

ومن تلك الإنجازات توسعة وتطوير الحرم المكي والمسجد النبوي الشريف، وتحديث مجال البتروكيماويات، وتدشين متحف العلوم والتقنية في الإسلام، وتحديث المدن الصناعية مثل مدينة الجبيل وينبع، كما تم تدشين مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة كي تبلغ إمكانيته الاستيعابية أكثر من ثمانية ملايين مسافر في السنة خلال مرحلته الأولى، ويتم حالياً العمل على رفعها لتصبح 18 مليون مسافر، ومن ثم زيادة العدد إلى أكثر من أربعين مليون مسافر وستكون هذه المرحلة الثالثة.

كما حصلت المملكة على المرتبة الأولى خليجياً والثانية عربياً من بين (190) دولة في تقرير «المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2020» الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وحققت قفزة نوعية في ترتيبها بمقدار (15) مرتبة خلال السنتين الماضيتين، في تقرير «الكتاب السنوي للقدرة التنافسية العالمية 2020» الصادر عن مركز التنافسية التابع لمعهد التطوير الإداري.

ومن تلك الإنجازات تأسيس مركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ويهدف المركز إلى خدمة ضحايا الكوارث البيئية في عالمنا العربي والإسلامي، وقد شمل دولًا في أقصى الشرق والغرب للتعريف بسماحة الإسلام من أجل تحقيق الأمن الغذائي والسلام الدولي.

أما الإنجازات في مجال التعليم فقد تمثلت في رفع جودة التعليم، وتطوير الجامعات السعودية وتطوير البحث العلمي، واستحداث برامج البعثات والاهتمام بالطلبة المبتعثين، وإنشاء المراكز الخاصة بالتفوق العلمي، وإطلاق مشروع تنمية الإبداع والتميز للهيئات التدريسية.

فعاليات

وتتخلل الاحتفالات عروض ملونة في السماء للقوات الجوية الملكية السعودية، حيث تحلق الطائرات مخلفة وراءها أعمدة من الدخان الملون فوق المدن والشواطئ الكبرى في المملكة وتؤدي حركات مثيرة لالتقاط الأنفاس طوال اليوم.

وتحظى العروض بشعبية كبيرة في السعودية، حيث يحتشد الناس بأعداد كبيرة لإلقاء نظرة على العرض، فيما تقام الاحتفالات مثل العروض الخفيفة والمعارض الثقافية، خصوصاً في العاصمة الرياض، التي تشهد أيضاً الألعاب النارية وعروض الليزر والضوء لتستكمل عروض الألعاب النارية ليلاً، والتي تستقطب اهتمام جميع الفئات وخصوصاً الأطفال.

يتمّ الاحتفال باليوم الوطني السعودي بإقامة المهرجانات التقليدية، والرقصات الفلكلورية، والأنشطة الثقافية المتعددة، والتي يتم تنسيقها في جميع المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية، ويتضمن الاحتفال عروضاً بأضواء ثلاثية الأبعاد، وحفلات موسيقية، ومعارض فنية، وخيمة خاصة لإظهار التراث الثقافي للمملكة.

وتتنوع الفعاليات المُقامة بالتزامن مع احتفالية اليوم الوطني لتشمل كافة أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم العمرية والاجتماعية، وتتضمّن أيضاً عدة نشاطات أخرى، مثل: الاستعراضات الجوية، والمسرحيات، واللوحات الغنائية، وعروض التسوّق والتخفيضات، والأنشطة المدرسية في كافة المناطق، والجولات الثقافية، وعروض الألعاب النارية والليزر، بالإضافة إلى البرامج الترفيهية في المدن الرئيسية.

شعار اليوم الوطني

تتخذ هوية اليوم الوطني، التي أطلقها تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، شعارها اللفظي من عبارة «هي لنا دار» لما يتعلق بالجملة من دلالات عميقة، فضلاً على ملامستها وجدان السعوديين الذين اعتادوا وصف وطنهم بالدار في كثير من الأغاني والقصائد الشعبية التي تمثل جزءًا من تراثهم وحاضرهم. وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس»، إن هوية الشعار استلهمت من احتضان المملكة كل من هو على أرضها، وتسخير إمكانياتها لهم، حيث صمم الشعار على خريطة البلاد.

وكتبت عبارة «هي لنا دار» بخط الثلث المرسوم على العلم السعودي، كما دعمت التصميم بمجموعة من الألوان العاكسة لعدد من المعاني المرتبطة بالمملكة، كالنمو، والأمان، والطموح، والعزيمة، والحكمة، والولاء. ودعت الهيئة العامة للترفيه جميع الجهات الحكومية والخاصة إلى استخدام وتوحيد الهوية المعتمدة لليوم الوطني الـ92، وذلك عبر مختلف التطبيقات من خلال تحميلها بالدخول على الرابط المخصص.

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