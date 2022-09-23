3 كليات للتمريض والصيدلة والطب سيتم افتتاحها قريباً

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

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كشف الدكتور فهد قولي استشاري الكلى والمدير الطبي لمستشفى فقيه الجامعي لـ«البيان» عن خطة توسعية كبيرة سينفذها المستشفى قريباً، تشمل افتتاح 3 كليات جديدة للتمريض والصيدلة والطب، وذلك لمواكبة التطور السريع الذي تشهده دبي بشكل خاص، ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، لافتاً إلى أن القطاع الطبي في الدولة يعد من أسرع القطاعات نمواً والأكثر استقطاباً للخبرات والكفاءات العالمية.

وأشار الدكتور فهد قولي إلى أن إطلاق حملة من «وحي دبي» تتماشى مع التطلعات لمواكبة التطور السريع القائم في الدولة، من الناحية الطبية والتعليمية، لافتاً إلى أن الجزء الأول من حملة «من وحي دبي» تهدف لتقديم جميع الخدمات الطبية من الطب العام إلى عمليات القلب المفتوح والجراحة العصبية وأمراض السرطان وعلاجها، وكذلك علاجات القلب التداخلية أو غير التداخلية، وجميع الخدمات الطبية الأخرى المتوفرة في المستشفى.

رؤية

وأضاف، من ضمن رؤية مستشفى فقيه الجامعي ما يتمثل في الشعور بالاطمئنان والأمان في المعالجات الطبية المقدمة من أطباء وممرضي مستشفى فقيه الجامعي، والقسم الآخر يختص بالتكنولوجيا خاصة ونحن نتعامل مع التكنولوجيا بشكل يومي لتقديم الخدمات الطبية باستخدام أحدث التكنولوجيات الطبية المتوفرة عالمياً

وتابع قولي، في المرحلة القادمة سننتقل إلى الخدمات التعليمية ولدينا من يأتون من كلية الطب في جامعة الشارقة والجامعات الأخرى للتدريب الطبي في المستشفى، وقريباً سنقوم بافتتاح كلية للتمريض يليها كليتي الصيدلة والطب في المستقبل

وقال، نركز حالياً على تدريب الأطباء وقريباً إن شاء الله سنكون جزءاً من المستشفيات التعليمية لتوفير التمرين للأطباء خريجي كلية الطب في بعض الأقسام والتخصصات، حيث سنبدأ باختصاص الطب الداخلي لنكون جزء من هذه المشروع التعليمي.

بحوث

ويعد مستشفى فقيه الجامعي مستشفى وجامعة طبية أسسها مجموعة مقدمي الرعاية الصحية السعودية الرائدة: مجموعة فقيه للرعاية الصحية، وتلتزم مجموعة فقيه بتقديم التميز الطبي ودعم البحوث المتميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل إرثها الغني لأكثر من 4 عقود.

ويعد مستشفى فقيه الجامعي منشأة على أحدث طراز تضم 350 سريراً، وتقع في واحة دبي للسيليكون، والتي تحظى بإمكانية توفير الرعاية الأوَّلية والثانوية والتخصصية. كما أنها مجهزة بأحدث التقنيات والأنظمة الذكية المصممة لتلبية الاحتياجات الفريدة للمستشفى والمرضى في الدولة. ويستخدم مستشفى فقيه الجامعي تقنية التشخيص المبتكرة وأنظمة صرف الأدوية الآلية والمدعومة بالبيانات، والتي تقترن بالخبرة الطبية الرائدة، مما يجعل تشخيص المرضى ورعايتهم يتسم بالدقة والفاعلية.

جودة

يعمل مستشفى فقيه الجامعي على تقديم تعليم طبي على مستوى عالمي للأجيال القادمة من الأطباء في الدولة، ممَّا يوسع الآفاق الطبية لخبراء الرعاية الصحية من الممارسين، مع تقديم أحدث الأبحاث للمرضى، حيث إنه مخصص ليكون مستشفى تعليمياً في المقام الأول. ويعد المستشفى معياراً للتعاون الطبي والاتحادات الدولية، لجمعه بين التعليم الطبي والطب القائم على الأدلة في ظل العمل في بيئة حديثة مع تطلعات ورؤى دبي.

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