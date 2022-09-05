بتوجيهات محمد بن راشد.. تسيير أولى طائرات المساعدات الإنسانية إلى باكستان

المصدر: البيان

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وجَّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتسيير أولى طائرات المساعدات الإنسانية من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي إلى باكستان.

وتحمل الطائرة 33 طناً من المعونات يستفيد منها 13,600 شخص من المتضررين من الفيضانات المدمرة، وذلك حسبما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي في «تويتر».

ومن المخطط أن تنطلق تسع رحلات إضافية خلال الأسبوع المقبل لإرسال المزيد من مواد الإغاثة نيابة عن شركاء المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

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