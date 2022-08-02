80 % نسبة تسوس أسنان الأطفال تحت عمر 10 سنوات

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

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كشفت مصادر طبية أن نسبة تسوس أسنان الأطفال تحت عمر الـ10 سنوات تعتبر عالية جداً في الدولة، حيث تصل إلى ما يفوق الـ 80% وذلك بسبب كثرة تناول الأطفال للحلويات والسكريات وعدم الاهتمام بصحة الفم والأسنان.

وقال الدكتور عبد الحكيم عبد الفتاح الغرياني، استشاري صحة الفم والأسنان واستشاري تقويم أسنان ومقدم علاج الإنفزلاين: إن أفضل الطرق لمنع إصابة الطفل بتسوس الأسنان هي التأكد من تنظيف أسنانه بالفرشاة والخيط قبل الذهاب إلى النوم، إضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي عن طريق تجنب الأطعمة اللاصقة والسكرية، وزيارات فحص الأسنان المنتظمة.

وحول أفضل عمر لتقويم الأسنان قال الدكتور عبد الحكيم: إن الجمعية الأمريكية لتقويم الأسنان توصي بإجراء أول تقييم لتقويم الأسنان في سن 7 سنوات تقريباً. لأنه في هذا العمر من المتوقع أن الأسنان الدائمة قد تبدأ في الظهور.

وخلال الفترة التي يتم فيها استبدال الأسنان اللبنية «عادة حتى سن 12 عاماً»، يوصى فقط بإجراء علاج تقويم أسنان محدود في حالة وجود واحد أو أكثر من الأسباب التالية، مثلاً كأن يكون الطفل غير سعيد بابتسامته ويتعرض للمضايقات أو التنمر بشأن مظهره أو تراص الأسنان في وضع يزيد من خطر التلف.

وباختصار، يبدأ العلاج الروتيني لتقويم الأسنان عادة في سن الـ 12 عاماً، ولكن قد يحتاج بعض الأطفال إلى بدء العلاج في سن مبكرة.

وقدم الدكتور عبد الحكيم 10 نصائح للحفاظ على صحة ابتسامة الأطفال وهي: أولاً أن يكون الآباء مثالاً يحتذى به، حيث عليهم أن يظهروا لأطفالهم أن العناية بالأسنان أمر مهم وليس صعباً من خلال إظهار ممارستهم الجيدة لصحة فمهم.

وثانياً: توصي جمعية طب الأسنان الأمريكية بأن يقوم كل طفل بزيارة طبيب الأسنان في عمر سنة واحدة أو عند ظهور السن الأول.

وثالثاً يجب على الأهالي الالتزام بالجدول الزمني الموصى به. فيجب اصطحاب أطفالك إلى طبيب الأسنان بانتظام «عادة كل 6 أشهر» لإجراء الفحوصات الروتينية والتنظيف والإجراءات الوقائية.

ورابعاً يجب تذكير الأطفال بتنظيف أسنانهم بالفرشاة والخيط.

وخامساً يجب تشجيع الأطفال على تنظيف أسنانهم في المدرسة. ويمكن وضع فرشاة أسنان السفر بسهولة في حقيبة الطفل حتى يتمكن من تنظيف أسنانه بعد الوجبات الخفيفة والغداء أثناء تواجده في المدرسة.

وسادساً: الحفاظ على نظام غذائي صحي: فالنظام الغذائي الصحي مهم ليس فقط للصحة العامة، ولكنه مهم لأسنانك بطرق قد لا تتوقعها.

وسابعاً: أكثر شرب الماء، واحرص على استبدال الصودا والعصير بالماء. وشجع صغارك على اختيار الماء كمشروبهم المفضل، حيث يساعد الماء في إنتاج اللعاب الذي ينظف ويحمي الأسنان بشكل طبيعي. وثامناً: كافئ طفلك على ممارسة صحة الفم الجيدة.

وتاسعاً: اطلب من طفلك ألا يقضم الحلوى الصلبة أو المواد غير الغذائية مثل أغطية الأقلام أو الأظافر. وعاشراً: يوصى باستخدام واقي الفم إذا كان طفلك يمارس الرياضة.

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