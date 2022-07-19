15.2 ملياراً استثمارات فرنسية في الإمارات 2020

المصدر: دبي – بشار باغ ، أبوظبي ـ وام

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استقطبت الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة من فرنسا بقيمة 15.2 مليار درهم خلال العام 2020، بحسب بيانات المركز الوطني للتنافسية والإحصاء، ما يعكس المكانة المميزة للدولة كوجهة للتدفقات الاستثمارية من فرنسا، بفضل المقومات والبنية التحتية وتنوع الفرص الاستثمارية.

ومن جانبها بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الدولة إلى فرنسا خلال العام 2020 ما يقارب 11.4 مليار درهم وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.

وأظهرت بيانات المركز الوطني للتنافسية والإحصاء، أن الاستثمارات الفرنسية تركزت في عدد من القطاعات المتنوعة بالدولة، يأتي في مقدمتها قطاع «إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء» الذي سجل استثمارات فرنسية بـ 5.87 مليارات درهم في 2020، فيما حل قطاع «تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية» في المرتبة الثانية باستثمارات قيمتها 3.7 مليارات درهم.

وحل قطاع الخدمات المالية والتأمين في المرتبة الثالثة على قائمة الاستثمارات الفرنسية المباشرة في الدولة خلال 2020 بقيمة نحو 1.6 مليار درهم، وجاء قطاع الأنشطة العقارية رابعاً مع استقطابه لاستثمارات فرنسية مباشرة بقيمة 1.5 مليار درهم في 2020.

مسارات جوية

وتخدم هذه الاستثمارات روابط بين البلدين عبر العديد من الرحلات الجوية حيث تشكل رحلات الناقلات الوطنية الإماراتية والشركات الفرنسية شريان للتواصل بين المدن الإماراتية والفرنسية عبر العديد من مسارات الطيران بما يخدم حركة السياحة وأنشطة السفر فضلاً عن دعم العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية بشكل عام.

وفي هذا السياق تلعب الناقلتان الوطنيتان «طيران الإمارات» و «الاتحاد للطيران» دوراً محورياً في تعزيز وتسهيل حركة التجارة والسياحة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا، إذ تسير الناقلتان نحو 42 رحلة أسبوعية من مطارات الدولة إلى فرنسا.

وتحرص «الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات» على توفير المزيد من خيارات وخدمات السفر، وتوسيع واجهتها أمام المسافرين بين الإمارات وفرنسا في ظل استمرار تصاعد الطلب على السفر الدولي والنمو المطرد لحركة الطيران على ضوء العلاقات التاريخية المتجذرة والروابط الاقتصادية والثقافية الراسخة بين البلدين الصديقين.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات «وام» تسير «الاتحاد للطيران» 7 رحلات أسبوعية من العاصمة أبوظبي إلى مطار شارل ديغول في باريس على متن «بوينغ 787-10»، بالإضافة إلى الرحلة الموسمية إلى مدينة نيس بواقع مرتين أسبوعياً على متن «بوينغ 787-9» دريملاينر.

رحلة افتتاحية

وكشفت «الاتحاد للطيران» في نهاية مارس الماضي عن طائرتها الجديدة طراز «إيرباص A350-1000» بإطلاق رحلة تجارية افتتاحية خاصة من أبوظبي إلى باريس، وهي أول طائرة من طراز «A350» يتم تشغيلها عبر شركة طيران إماراتية، والأولى من بين خمس طائرات أخرى من الطراز نفسه ستنضم لأسطول الاتحاد للطيران خلال الأشهر المقبلة.

بينما تسير «طيران الإمارات» نحو 33 رحلة أسبوعياً من دبي إلى فرنسا، بواقع 3 رحلات يومياً أو 21 رحلة أسبوعياً إلى مطار شارل ديغول في باريس، من بينها 7 رحلات أسبوعياً بطائرة «إيرباص A380» .

والتي ستستقبل المسافرين في مقصورة الدرجة السياحية الممتازة الجديدة اعتباراً من مطلع أغسطس القادم، إلى جانب 7 رحلات أسبوعياً إلى مدينة نيس، بمعدل رحلة يومياً، إضافة إلى 5 رحلات أسبوعياً إلى ليون.

وتحتفل «طيران الإمارات» خلال يوليو الجاري بـ 30 عاماً على انطلاق خدمتها في مطار باريس شارل ديغول، بعد أن لعبت الناقلة منذ عام 1992 دوراً محورياً في توفير الاتصال العالمي للمسافرين بغرض الأعمال والترفيه من وإلى دبي وعبرها.

وتوفر شبكة الخطوط الجوية الواسعة لـ«طيران الإمارات» التي تغطي أكثر من 130 وجهة، أمام العملاء في فرنسا إمكانية السفر عبر دبي إلى عشرات المحطات في الشرقين الأوسط والأقصى وأفريقيا.

وأعلنت «طيران الإمارات» مؤخراً البدء في بيع مقصورة الدرجة السياحية الممتازة على خط دبي/‏ باريس من أول يونيو الماضي، حيث توفر المقصورة الجديدة خدمة تفوق عروض درجة الأعمال مع العديد من الناقلات الأخرى.

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