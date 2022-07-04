طرق دبي توقع اتفاقية مع "بص تيك" الأسترالية لتجربة حافلة كهربائية صديقة للبيئة

المصدر: البيان

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وقعت هيئة الطرق والمواصلات اتفاقية مع مجموعة بص تيك الأسترالية، بهدف تجربة تشغيل حافلة كهربائية صديقة للبيئة، خالية من الانبعاثات لمعرفة مدى قابلية استخدامها في الظروف المناخية لإمارة دبي.

كما تشمل التجربة تقنيات مبتكرة لتعزيز خدمة العملاء، وذلك لضمان عمل الحافلة بوصفها أصلا ذكيا متكاملا تمامًا مع نظام النقل الجماعي البيئي في دبي، كما ستقيس التجربة فوائد وأداء الحافلة، وستسعى للحصول على ملاحظات السائق والعملاء، لتحديد مجالات التحسين المستمر.

وقع الاتفاقية عن الهيئة أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، فيما وقعها عن مجموعة (بص تيك) الأسترالية دان ماركس، الرئيس التنفيذي لمجموعة (بص تيك).

وقال أحمد هاشم بهروزيان: يأتي توقيع هذه الاتفاقية لتكون أولى الاتفاقيات التي تشملها مذكرة التفاهم، الموقعة بين هيئة الطرق والمواصلات وإدارة النقل والطرق الرئيسة التابعة لحكومة كوينزلاند في أستراليا، تعزيزا لمستوى التعاون بين الطرفين.

وأضاف: تحرص الهيئة على زيادة عدد المركبات الكهربائية والهجينة في أساطيلها، وتحسين كفاءة المرافق، وإنارة الطرق، وتقليل النفايات، فضلاً عن تعديل مباني هيئة الطرق والمواصلات لتحقيق أنشطة خالية تماماً من الانبعاثات الكربونية ضمن خطة دبي للتنمية المستدامة بحلول عام 2050.

من جانبه، عبر (دان ماركس)، الرئيس التنفيذي لمجموعة (بص تيك) عن فخره بالعمل والتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، على تجربة الحافلة الكهربائية انطلاقاً من مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة وإدارة النقل والطرق الرئيسة التابعة لحكومة ولاية كوينزلاند الأسترالية.

وقال: تتطلع مجموعة (بص تيك) إلى تعزيز التعاون بين حكومة كوينزلاند ودبي، نحو تسهيل إدخال حافلات صديقة للبيئة خالية من الانبعاثات إلى أسطول الحافلات في دبي.

الجدير بالذكر أن مجموعة (بص تيك) تعمل في دبي منذ عام 2017، حيث تعمل إحدى حافلاتها الكهربائية من الجيل الأول حافلة مكوكية، بينما ستكون تجربة الجيل الجديد من الحافلات الكهربائية على الطرق الحضرية في الإمارة.

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