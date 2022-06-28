عبدالرحمن الخلفي أول المتقدم «حكومي»: النجاح نصيب المثابر

المصدر: متابعة: جميلة إسماعيل

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد عبدالرحمن مصطفى الخلفي، من مدرسة عبدالله بن الزبير في مدينة خورفكان، الحلقة الثالثة، الأول على المسار «متقدم»، «حكومي»، أن تفوقه جاء نتيجة اجتهاده والاهتمام المستمر بمراجعة دروسه بشكل دائم وعدم التسويف، وتنظيم ساعات اليوم بما يتلاءم مع الحصص المدرسية وجدول المذاكرة اليومي.

وأكد لـ«البيان» أن النجاح يكون دائماً من نصيب المجتهد والمثابر.

وأضاف: «سألتحق للدراسة في كلية الطب في واحدة من جامعات دولة الإمارات، وأنا على يقين تام بأن امتهان الطب ليس بالمهمة السهلة، ولكن نتائج النجاح فيه لا تقاس، إذ إن السعادة التي تغمر الطبيب عند مساعدته المرضى في مجتمعه على الشفاء لا تفوقها أي سعادة، وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق طموحي بإذن الله تعالى. وأنصح جميع زملائي الطلبة الذين يتطلعون إلى التفوق بضرورة تنظيم أوقاتهم الدراسية، ومراجعة الدروس بشكل مستمر، مع التركيز الجيد في المذاكرة، وعدم تضييع أوقاتهم في فترة الاستعداد للامتحانات بما لا يفيدهم، لأنها فترة من شأنها أن تنقلهم إلى مرحلة جديدة من حياتهم العلمية، وهي الجامعية».

كما قال والده لـ«البيان»: «إن تفوق ابني قد أدخل السعادة على قلبي بشكل خاص»، مهدياً نجاحه بامتياز إلى القيادة الرشيدة للدولة إزاء الدعم المستمر لجميع أبناء الوطن والمقيمين على أرضه، مشجعاً أبناء الوطن على الالتحاق بالتخصصات غير التقليدية التي يتحدّون من خلالها إمكاناتهم وطاقاتهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز