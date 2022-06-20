«موارد الشارقة» تنفذ حزمة برامج تأهيلية للباحثين عن عمل

المصدر: الشارقة - البيان

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نفذت دائرة الموارد البشرية خلال الفترة السابقة من الشهر الجاري، حزمة من البرامج التأهيلية للباحثين عن عمل في إمارة الشارقة عن طريق نظام التدريب عن بعد باستخدام برنامج (Microsoft Teams).

نظمت الدائرة «البرنامج التأهيلي مرشد سياحي» الذي استهدف شريحة الباحثين عن عمل من خريجي الثانوية العامة المدرجين في نظام دائرة الموارد البشرية؛ وذلك بالتعاون مع كلية الأفق الجامعية بالشارقة، بهدف إكساب المشاركين المهارات والتعرف على اختصاصات مزاولة مهنة الإرشاد السياحي في إمارة الشارقة، وفق المعايير الدولية للإرشاد السياحي شارك في البرنامج (30) باحثاً وباحثة عن عمل.

ويعتبر المرشدون السياحيون سفراء الوجهات السياحية، ودورهم الأساسي هو تخطيط وتنفيذ الجولات للسياح الذين يزورون الأماكن السياحية، من أجل تحقيق رضا العملاء، لذا تحرص الدائرة على تزويد المشاركين بالمعرفة الملائمة عن الوجهات والمهارات اللازمة لإجراء الجولة مع ترك صورة إيجابية عن الوجهة.

رخصة

ويؤهل برنامج «تأهيل مرشد سياحي» المشاركين للحصول على رخصة رسمية لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي في إمارة الشارقة، ويوفر لهم التدريب النظري والعملي والأدوات الضرورية للعمل وفق المعايير الدولية للإرشاد السياحي.

كما يهدف البرنامج الذي استمر لـ 4 أيام إلى تعريف المشاركين بأفضل سلوكيات العمل وخدمة العملاء من الزوار والسياح، وتزويدهم بالبيانات والمعلومات الاقتصادية والإحصائية والتحديثات عن صناعة السياحة والضيافة التي تساعدهم على التعامل بفعالية مع العملاء أثناء قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم، وتطوير وتعزيز مهارات الإرشاد السياحي للمشاركين.

كما نظمت الدائرة برنامجاً تأهيلياً للباحثين عن عمل من حملة البكالوريوس بعنوان «المهارات الإدارية لغير الإداريين»، وشارك فيه (67) باحثاً وباحثة عن عمل.

وهدف التدريب على البرنامج والذي استمر لمدة 4 أيام، إلى تنمية المهارات الإدارية والتنظيمية للمشاركين، وتعزيز مهارات خدمة العملاء لديهم. كما أوضح أهمية المهارات في الأدوار الإدارية مثل مديري المكاتب وموظفي الاستقبال.

ويمكن البرنامج المشاركين من إتقان أساليب إدارة الوقت، ومهارات التخطيط الفعال، وتحديد الأولويات وترتيبها، واكتساب آليات التعامل مع ضغوط العمل.

وكما نظمت الدائرة برنامج «التأهيل المهني للأخصائي الاجتماعي». والذي استمر لمدة 4 أيام بمشاركة (40) باحثاً وباحثة من حملة مؤهل البكالوريوس في التخصصات الإنسانية والاجتماعية المدرجين في نظام الدائرة الإلكتروني لتأهيلهم وصقل مهاراتهم الأساسية والعملية التي تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل.

ويأتي البرنامج، انطلاقاً من حرص الدائرة على التأهيل المهني لوظيفة الأخصائي الاجتماعي، والتي تعد من الوظائف الهامة خاصة مع اتساع القاعدة العلمية للخدمة الاجتماعية ومهاراتها المختلفة، وكذلك واتساع مجالات الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية وتصديها لكافة المشكلات، ونطاق عملها في كافة مجالات الحياة.

مهارات

ويهدف إلى إكساب المشاركين المهارات المتطورة والمعاصرة اللازمة للتأهيل المهني للأخصائي الاجتماعي، وآليات التعامل مع الأفراد والأسر والجماعات والمنظمات والمجتمعات.

كما يساهم البرنامج في صنع الكوادر الوطنية القادرة على إحداث التغييرات الإيجابية في المجتمع، وذلك عبر اهتمامها بدراسة السلوك الإنساني والبيئة الاجتماعية لوضع الخطط المناسبة للتدخل المهني وتوظيفها في البرامج الاجتماعية التي تنهض بالمجتمع.

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