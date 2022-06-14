شراكة بين «الصكوك الوطنية» و «تعليم» لتوعية الشباب بأهمية الادخار

المصدر: وام

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دخلت "الصكوك الوطنية"، شركة الادخار والاستثمار ‏المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمملوكة من قبل ‏‎‏"‎مؤسسة دبي للاستثمارات"، في شراكة مع "تعليم"، أحد أبرز مزودي خدمات التعليم على مستوى الدولة، بهدف نشر الوعي بين الطلاب في دولة الإمارات وتزويدهم بأهم المهارات اللازمة للتخطيط المالي.

وقع اتفاقية االشراكة محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الصكوك الوطنية"، وآلان ويليامسون، الرئيس التنفيذي لـ"تعليم".

وتشمل الشراكة إطلاق حملة ثقافة مالية فريدة من نوعها بين أكثر من 15000 طالب وطالبة في مدارس "تعليم" بدولة الإمارات، كما تهدف الحملة إلى تعزيز الوعي حول ثقافة الادخار وتزويد الشباب بالمعرفة والمهارات والثقة لاتخاذ قرارات مالية مسؤولة على مدار حياتهم.

وبموجب اتفاقية الشراكة، تقدم "الصكوك الوطنية" ندوات تثقيفية تفاعلية عبر شبكة مدارس "تعليم" والتي يبلغ عددها 12 مدرسة. وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت "الصكوك الوطنية" برنامج ادخار مبتكر يحمل اسم "المدخر الصغير" لتزويد الطلاب وأولياء الأمور بالأدوات اللازمة لبدء الادخار من أجل تأمين مستقبلهم.

وقال محمد قاسم العلي ان التخطيط المالي يعتبر أمراً غايةً في الأهمية لتحقيق السعادة وراحة البال، لكننا غالباً ما نتعلم ذلك في سن متأخرة.

وتعتبر إدارة الأمور المالية من المهارات الحياتية التي ينبغي تدريسها وإتقانها في بداية العمر حتى نتمكن من التعامل مع مصائد الديون والسيطرة على النفقات مع تحقيق مدخرات كبيرة. ووفقاً لمؤشر المدخرات المالية الخاص بنا، أعرب 56% من سكان دولة الإمارات أنهم يخصصون ما يكفي من الأموال شهرياً لتعليم أطفالهم، في ما يهتم 18% فقط من المدخرين الإماراتيين المنتظمين بالادخار من أجل تعليم أولادهم، وهو ما يسلط الضوء على أهمية هذه المبادرة.

وأضاف: نهدف من خلال هذه الشراكة إلى صقل مهارات الشباب وتعزيز معرفتهم بمتطلبات دورة الحياة المالية وإدارة الديون والمدخرات، حتى يكونوا في وضع جيد يؤهلهم لتحقيق أهدافهم المالية. وقد ساعدتنا شبكة المدارس الواسعة لـ"تعليم" ورؤيتها الرامية إلى تزويد الطلاب بالمعرفة الحياتية الضرورية، على إيصال هذه الرسالة المهمة إلى الشباب. فمن خلال هذه البرامج التي تدعم رؤية لدولة الإمارات، نهدف إلى تحقيق مستقبل يكون فيه كل شخص مؤهلاً ليعيش حياة مالية أكثر استقراراً.

من جهته، قال آلان ويليامسون ان "تعليم" من أوائل شركاء "الصكوك الوطنية" في ما يتعلق بإطلاق هذه المبادرة التي تهدف إلى نشر الوعي حول أهمية إدارة الأمور المالية بين الطلاب والمجتمع بشكل عام. وكما هو الحال مع أي عادة جيدة، نعتقد أن اكتساب المعرفة المالية يجب أن يبدأ في سن مبكرة.

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