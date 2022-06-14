مكتبة محمد بن راشد منارة ثقافية تضم 9 مكتبات تخصصية

المصدر: دبي - البيان

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تتألف مكتبة محمد بن راشد من تسع مكتبات تخصصية هي: المكتبة العامة، ومكتبة الإمارات، ومكتبة الشباب، ومكتبة الطفل، ومكتبة المجموعات الخاصة، ومكتبة الخرائط والأطالس، ومكتبة الفنون والإعلام، ومكتبة الأعمال، ومكتبة الدوريات. وبالإضافة إلى الكتب الورقية، توفر المكتبة إمكانية الوصول لمجموعة واسعة من الكتب الإلكترونية وغيرها من الوسائط الرقمية، وإمكانية الاطلاع على ملايين الكتب ومصادر المعلومات والمحتوى من جميع أنحاء العالم.

المكتبة العامة

تعد المكتبة العامة واحدة من أكبر الأقسام في مكتبة محمد بن راشد؛ حيث تضم أكثر من 29 ألف عنوان، وهي متاحة لمختلف شرائح المجتمع خاصة طلبة المدارس والجامعات، وهواة القراءة والمطالعة، من خلال كتب وإصدارات متوفرة ورقياً ورقمياً تتناول موضوعات شتى ومتنوعة تناسب مختلف الاهتمامات؛ كاللغات والتاريخ والجغرافيا والفلسفة والصحة والرياضة وتطوير الذات والأدب، بما في ذلك الإصدارات الروائية والقصصية، المتوفرة باللغتين العربية والإنجليزية. وتضم المكتبة العامة فضاءً للجلوس لتصفح الكتب، ضمن بيئة مريحة ومحفّزة على القراءة.

مكتبة الإمارات

تسلط مكتبة الإمارات الضوء على الجوانب المتعددة للثقافة الإماراتية الغنية ومكونات هويتها، بدءاً من الحضارات القديمة التي سكنت المنطقة ومارست أنشطتها التجارية في شبه الجزيرة العربية، لتخطو الإمارات العربية المتحدة خطواتها الأولى في مسيرة التنمية وبناء الدولة، من خلال قادة اليوم، إلى جانب المبتكرين والمبدعين والمؤرخين والمفكرين والأدباء، إضافة إلى النهضة المعاصرة التي شهدتها في مختلف ميادين الثقافة والفن.

تضم مكتبة الإمارات أكثر من 15ألف عمل، تشمل مجموعة واسعة من الكتب والوثائق والدوريات حول كل ما يتعلق بتاريخ الإمارات والحضارات التي تعاقبت في المنطقة والاكتشافات الأثرية، إلى جانب قسم خاص عن الأدب الإماراتي يشمل مؤلفات متنوعة في الرواية والقصة والشعر، بالإضافة إلى مواد ورقية ورقمية وسمعية وبصرية تتناول مكونات الهوية الثقافية والاجتماعية الإماراتية كالمطبخ الإماراتي والآثار المحلية والموسيقى والحرف اليدوية، إضافة إلى الثروة الزراعية في دولة الإمارات.





مكتبة الطفل

تهدف مكتبة الطفل لدعم الاحتياجات القرائية والتعليمية والتربوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً. وتحتوي المكتبة على مجموعة ملهِمة من الإصدارات التي تم اختيارها بعناية، تضم أكثر من 25 ألف عنوان، تشمل القصص المصورة والكتب المرجعية والموسوعات وكتب التعلم المبكر وكتب الألواح للأطفال في سن ما قبل المدرسة والمرحلة الأساسية الأولى .

بالإضافة إلى مجموعة من الكتب ثلاثية الأبعاد، التي تشكل تجربة قرائية وبصرية ممتعة وملهمة للصغار في سن تشكيل الوعي. كما تضم المكتبة مجموعة من الكتب والإصدارات التي تستهدف الأطفال من أصحاب الهمم مثل الكتب الناطقة، وكتب «برايل» للمعاقين بصرياً، والكتب الحسية.

وتحرص المكتبة على أن توفر لمرتاديها من الأطفال فضاءً فسيحاً يجمع بين التعلّم والمتعة، يتنقلون خلاله بين أروقتها، متفاعلين مع الكِتَاب الورقي ومع التكنولوجيا، عبر تصفح الإصدارات الرقمية التي يتم تصميمها وعرضها بطريقة جاذبة.

مكتبة المجموعات الخاصة

وتضم «مكتبة المجموعات الخاصة» مجموعة قيِّمة من الكتب والدوريات القديمة، وغير المطبوعة، التي تم جمعها واقتناؤها من شتى أنحاء العالم، ويعود تاريخها إلى بدايات القرن العشرين.

ونظراً للقيمة التاريخية، التي لا تُقدَّر بثمن للعديد من المقتنيات، علاوة على تعرُّض بعضها لآثار الزمن والاستخدام والتخزين غير المناسب، فقد تمّ حفظها ضمن شروط خاصة، مع توفير أفضل وأحدث آليات العرض والتخزين، والأخذ في الاعتبار كافة الظروف المناخية المناسبة.

ويمكن إتاحة المواد النادرة للباحثين أو الراغبين في الاطلاع عليها تحت إشراف فريق عمل المكتبة. وتشمل المجموعة الخاصة الكتب والدوريات القديمة التي نُشرت قبل العام 1950، بما فيها مجموعة من الدوريات العربية التي يعود تاريخها إلى مطلع القرن العشرين.

وتضم المكتبة، على سبيل المثال، مجموعة من الدوريات حول الفيلم العربي، بما في ذلك دوريات من العصر الذهبي للسينما المصرية. وتحتوي مكتبة المجموعات الخاصة أيضاً على عدد من الأعمال من مجموعات مكتبات أخرى، مثل الخرائط القديمة من مكتبة الخرائط والأطالس، بالإضافة إلى بعض الكتب المجسمة من مكتبة الطفل.

مكتبة الدوريات

توفر «مكتبة الدوريات» للأكاديميين والباحثين، والطلاب، ورجال الأعمال، والجمهور، إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المجلات والصحف والنشرات الإخبارية والدوريات المتخصِّصة في السياسة والفكر والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والأدب، في صيغة ورقية ورقمية، ضمن بيئة مريحة، يستطيع الزائر خلالها تصفُّح المجلات والدوريات القديمة أو الحالية من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، باللغة العربية أو الإنجليزية أو بأي لغة أخرى. وقد تم تصنيف محتوى مكتبة الدوريات بطريقة تجعل من السهل على الزائر الوصول إلى المصدر أو المعلومة التي يحتاج إليها.





مكتبة الشباب

تضم هذه المكتبة واحدة من أكبر المجموعات القرائية على مستوى المنطقة للشباب والفتيان، من خلال ما يقرب من 11 ألف عنوان، تغطي المفيد والمثير والممتع، من بينها كتب الفانتازيا والروايات والخيال العلمي، إلى جانب السيَر الذاتية وكتب الفن والثقافة والعلوم والرياضة ومجموعة رائعة من الروايات المصورة «الكوميكس»، باللغتين العربية والإنجليزية، وغيرها من الموضوعات الجاذبة للشباب.

وتحظى مكتبة الشباب باهتمام خاص من القائمين عليها، بالنظر إلى أن المجتمعات العربية تعدّ «مجتمعات فتيّة»، حيث إن نحو 60 في المئة من تعداد السكان في الوطن العربي تحت سن 25، كما أنّ أكثر من 28% من سكان منطقة الشرق الأوسط يقعون في الفئة العمرية بين 15 و29 عاماً، ما يجعل هذه المنطقة واحدة من أكثر مناطق العالم شباباً، حيث يبلغ متوسط العمر للشباب في العالم العربي 22 عاماً مقابل متوسط العمر العالمي والبالغ 28 عاماً.

ويسعى هذا القسم من «مكتبة محمد بن راشد» إلى مساعدة الشباب والفتيان، خاصة في سن المراهقة، للحصول على الاستفادة القصوى من وقتهم بين أروقة المكتبة وفضاءاتها، مع تزويدهم أيضاً بمجموعة شاملة من الخدمات الرقمية التي يمكنهم الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان، ضمن هدف بعيد المدى يسعى إلى بناء علاقة وثيقة بينهم وبين المكتبة لتصبح جزءاً لا يتجزأ من حياتهم، وبما يعزز ثقافة القراءة كعادة يومية أصيلة لديهم.

مكتبة الفنون والإعلام

تضم مكتبة الفنون والإعلام أكثر من 15 ألف عمل مطبوع ورقمي، تشمل وسائط متعددة في الفن والهندسة المعمارية والتصميم والأزياء والموسيقى والفنون المسرحية والأدائية والكلمة المكتوبة.

وتتألف المكتبة من أقسام مختلفة يمكن استخدامها للقراءة والعمل، وصالة ألعاب، وشاشات تلفزيون، ومساحات مخصصة للمجموعات السمعية والبصرية، إلى جانب تخصيص فضاء لتطبيقات الواقع الافتراضي.

كما توفر المكتبة مساحات مخصصة للاجتماعات والمحاضرات وتنظيم الفعاليات، والعروض الفنية والأنشطة التفاعلية، بالإضافة إلى مجموعات القراءة والكتابة، وفعاليات المؤلفين والتواقيع، وعروض الأفلام، والعروض الإبداعية والموسيقية، والمسابقات.

مكتبة الخرائط والأطالس

تعد مكتبة الخرائط والأطالس، من أهم الأقسام والمكتبات الرئيسية ضمن مكتبة محمد بن راشد، وهي واحدة من أكثر المكتبات شمولاً وثراءً في المنطقة، حيث تضم مجموعة واسعة من المقتنيات والكنوز المعرفية، تتألف من أكثر من 3000 خريطة مطبوعة، ومجلات سفر، ومخطوطات، ووسائط رقمية بمختلف اللغات، لتشكل بذلك وجهة معرفية للباحثين والمؤرخين والأكاديميين والرحالة والدارسين الاستقصائيين.

مكتبة الأعمال

تهدف مكتبة الأعمال إلى توفير المعارف والموارد لروّاد الأعمال والمبتكرين والباحثين والدارسين في مجال إدارة الأعمال، وتحتوي المكتبة على ما يقارب 25 ألف عنوان عن إدارة الأعمال، بالإضافة إلى كتب إلكترونية، ومقالات ودراسات ومصادر أخرى. ويستطيع المحترفون في مجال الأعمال والمهنيون في المراحل الوظيفية المبكرة والطلاب الاستفادة من المحتوى الذي توفره هذه المكتبة، بما يمكنهم من الحصول على فهم عريض لقطاع الأعمال ومجالاته المتنوعة. علاوة على الكتب، توفر مكتبة الأعمال مصادر إلكترونية مختارة مثل قواعد بيانات الأعمال.

كما تتيح إمكانية الوصول إلى معلومات عن الشركات والأدلة والتقارير. كما توفر المكتبة فضاء لتنظيم جلسات حوارية ولقاءات نقاشية بين رواد الأعمال من حين لآخر، لاستقصاء واقع قطاع الأعمال في المنطقة، ولاستشراف آفاق استثمارية جديدة ومتنوعة.

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