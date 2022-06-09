«المعاشات»: اشتراكات المؤمن عليه ونهاية خدمته تُحسبان وفقاً لراتب حساب الاشتراك

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن الاشتراكات التي تؤدى شهرياً إلى الهيئة عن المؤمن عليه (المشترك) من قبل جهات العمل، تحسب وفقاً لراتب حساب الاشتراك، وتصرف الحقوق التأمينية التي تشمل راتب التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، على أساس «متوسط راتب حساب الاشتراك».

وقال محمد صقر الحمادي، مدير إدارة عمليات المعاشات: إن معرفة المؤمن عليه براتب حساب الاشتراك توضح له قيمة الاشتراكات التي تسدد عنه شهرياً إلى الهيئة، وكذلك قيمة المعاش التقاعدي الذي سيُصرف له عند نهاية خدمته، أو قيمة مكافأة نهاية الخدمة في حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاش (راتب التقاعد).

وأضاف أن أول خطوة نحو طريقة احتساب راتب التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة هي إلمام المؤمن عليه بالفرق بين الراتب الإجمالي، وراتب حساب الاشتراك، ومتوسط راتب حساب الاشتراك، وصولاً إلى معرفة راتب حساب المعاش (راتب التقاعد) الذي سيتقاضاه أو مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته.

علاوات

وبيّن الحمادي أن الراتب الإجمالي هو كل ما يتقاضاه المؤمن عليه عند نهاية كل شهر من جهة عمله، بينما يتكون راتب حساب الاشتراك في القطاع الحكومي من عناصر تشمل الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوات والبدلات الشهرية التي حددها قانون المعاشات بعلاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية للأبناء والعلاوة الاجتماعية للمواطن وبدل السكن، بحد أقصى 300,000 ألف درهم، بينما في القطاع الخاص يشمل راتب حساب الاشتراك كل ما نص عليه عقد العمل بحد أقصى 50 ألف درهم، ويعتبر هذا الراتب هو الأساس الذي تستقطع على أساسه الاشتراكات الشهرية من المؤمن عليه لتؤدى إلى الهيئة، وعلى متوسطه تحسب مستحقاته التأمينية عند نهاية خدمته.

وأوضح أن متوسط راتب حساب الاشتراك عبارة عن مجموع راتب حساب اشتراك المؤمن عليه في القطاع الحكومي عن آخر ثلاث سنوات عمل مقسّماً على 36 شهراً، وفي القطاع الخاص مجموع آخر خمس سنوات عمل مقسوماً على 60 شهراً، أو على مدة الاشتراك في الحالتين إن قلت الخدمة عن ذلك.

وتابع: على سبيل المثال، إذا كان راتب حساب الاشتراك لمؤمن عليه في القطاع الحكومي عن آخر ثلاث سنوات عمل 10 آلاف درهم، ثم 15 ألف درهم، ثم 20 ألف درهم، فإن حاصل ضرب 10,000× 12 شهراً = 120,000، وحاصل ضرب 15,000 × 12 شهراً = 180,000، وحاصل ضرب 20,000 × 12 شهراً = 240,000، وبجمع هذه العناصر 120,000 + 180,000 + 240,000 = 540,000 درهم، وتالياً تُقسّم 540,000 درهم على 36 شهراً = 15,000 درهم، وهذا هو متوسط راتب حساب الاشتراك، ويطبق الاحتساب ذاته في «الخاص» ولكن على متوسط راتب حساب الاشتراك عن آخر 5 سنوات عمل.

استحقاق

وأوضح الحمادي أن (راتب التقاعد) يتم احتسابه بناءً على متوسط راتب حساب الاشتراك مضروباً في نسبة الاستحقاق وفق سنوات الخدمة، إذ تمنح 15 سنة خدمة المؤمن عليه المعاش نسبة 60% من متوسط راتب حساب الاشتراك كراتب للتقاعد، بينما تمنح 20 سنة خدمة المعاش بنسبة 70%، وتزداد هذه النسبة بواقع 2% عن كل سنة إضافية يقضيها المؤمن عليه بعد 20 سنة خدمة وصولاً للمعاش بالحد الأقصى، أي نسبة 100%، بعد قضاء 35 سنة بالخدمة.

مكافأة

قال محمد صقر الحمادي: في حال استحق المؤمن عليه مكافأة نهاية خدمة فإنه يتم احتسابها على أساس متوسط راتب حساب الاشتراك، مع العلم بأن المؤمن عليه تحسب مكافأته بواقع راتب شهر ونصف الشهر من (المتوسط) عن كل سنة من سنوات الخدمة من سنة حتى 5 سنوات، وراتب شهرين عن كل سنة من 5 سنوات إلى عشر سنوات، وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تتجاوز 10 سنوات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز