أهمية لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي التي فاز برئاستها عمران شرف

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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أنشأت الأمم المتحدة لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية "كوبوس"، التي تعد أحد أكبر اللجان في الأمم المتحدة بعضوية 100 دولة في عام 1959، وذلك لتنظيم استكشاف واستخدام الفضاء لصالح البشرية من أجل السلام والأمن والتنمية، فيما جاءت هذه الخطوة إثر إطلاق الاتحاد السوفييتي القمر الصناعي الأول "سبوتنيك".

أنشطة فضائية

ويتم تكليف اللجنة باستعراض التعاون الدولي في الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، ودراسة الأنشطة ذات الصلة بالفضاء التي يمكن أن تضطلع بها الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تشجيع برامج أبحاث الفضاء، ودراسة المشاكل القانونية الناشئة عن استكشاف الفضاء الخارجي.

ولعبت اللجنة دوراً أساسياً في إنشاء المعاهدات الخمس والمبادئ الخمسة للفضاء الخارجي، فيما تناقش اللجنة كل عام أهمية التعاون الدولي في استكشاف الفضاء، واستخدام تطبيقات تكنولوجيا الفضاء لتحقيق أهداف التنمية العالمية، وذلك بسبب التقدم السريع في تكنولوجيا الفضاء، بينما يتطور جدول أعمال الفضاء باستمرار نظرا لهذا التطور، ولذلك توفر اللجنة منبراً فريداً على المستوى العالمي لرصد ومناقشة هذه التطورات.

وللجنة هيئتان فرعيتان إحداها "اللجنة الفرعية العلمية والتقنية"، و الأخرى "اللجنة الفرعية القانونية"، فيما تقدم اللجنة تقاريرها إلى اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة، التي تتخذ قراراً سنوياً بشأن التعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية.

مستهدفات متنوعة

وتتبع لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، لمكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي والذي ينفذ برنامج الأمم المتحدة للتطبيقات الفضائية ويعمل على تحسين استخدام العلوم والتكنولوجيا الفضائية من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع البلدان، وخاصة البلدان النامية، كما يعقد المكتب دورات تدريبية وحلقات عمل وحلقات تدارس وأنشطة أخرى في مجالات مواضيع مثل الاستشعار عن بُعد والاتصالات، والأرصاد الجوية الفضائية والبحث والإنقاذ والعلوم الفضائية الأساسية، والملاحة الفضائية.

وثائق وتقارير

ويحافظ مكتب شؤون الفضاء الخارجي على سجل لرصد الأجسام التي تُطلق في الفضاء الخارجي، ويبث من خلال موقعه الالكتروني المعلومات عن هذه الإطلاقات، كما ويقوم أيضا بإعداد وتوزيع وثائق وتقارير ودراسات ومنشورات بشأن شتى جوانب العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات الفضائية والقانون الدولي للفضاء، فيما تتاح هذه الوثائق والتقارير على موقع المكتب الالكتروني.

ووفر مكتب شؤون الفضاء الخارجي خدمات الأمانة لمؤتمرات الأمم المتحدة الثلاثة المعنية باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، كما يشارك في تنفيذ التوصيات المعتمدة في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث، المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية (اليونيسبيس الثالث)، الذي عُقد في فيينا يوليو 1999.

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