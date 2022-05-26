سهيل المزروعي: الإمارات الأولى عالمياً في نسب إيصال الكهرباء للسكان

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال معالي سهيل بن محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن دولة الإمارات حازت على مراكز ريادية في مؤشرات التنافسية لقطاع الطاقة، بعد أن جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشري نسبة إيصال الكهرباء للسكان، ونسبة الحصول على الكهرباء من حيث سهولة الإجراءات والوقت والتكلفة، وفي المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في مؤشر جودة البنى التحتية للطرق، لافتاً إلى أن الدولة استثمرت 10 مليارات درهم في تنفيذ حزمة مشاريع خاصة بالبنية التحتية خلال آخر 5 سنوات.

وأفاد في رده على أسئلة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسة المجلس الحادية عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها أول من أمس، بأن شبكة الطرق التي تمتلكها دولة الإمارات، إن لم تكن الأولى، فهي تأتي ضمن قائمة أفضل 3 دول على مستوى العالم من حيث الصيانة والخدمات الموجودة.

وكشف معاليه عن إقرار وزارة الطاقة والبنية التحتية لمشروع خاص باستدامة البنية التحتية، يستهدف الوصول إلى نسبة استدامة قدرها 100% في كل الأصول والمنشآت الاتحادية بحلول العام 2031.

وأوضح أن المبادرات التي اعتمدتها الوزارة لترسيخ نهج الاستدامة في مختلف مشاريعها وفق نهج مستدام يواكب توجهات الحكومة الاتحادية، نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في مختلف المجالات، أسهمت في تحقيق الوزارة قفزات عملاقة في عدد مشاريع الاستدامة المنجزة من 50 مشروعاً في عام 2008 إلى 1812 مشروعاً خلال الفترة ما بين 2019 إلى 2022، بواقع 312 مشروعاً في عام 2019، و675 مشروعاً في عام 2021، و825 مشروعاً في عام 2022.

استدامة

وأكد معاليه أن «برنامج الشيخ زايد للإسكان» من الرواد في نشر ثقافة الاستدامة، وتشجيع المحليات على إعداد «كودات» خاصة بها للمعايير البيئة المستدامة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مشاريع البرنامج للأحياء السكنية كان لها دور مهم في خفض البصمة الكربونية بنسب تراوحت ما بين 25 إلى 30%، ونسب استهلاك الكهرباء بين 18 إلى 20%، ونسب استهلاك المياه إلى 35 و40%.

وتطرقت الأرقام والإحصائيات التي عرضتها وزارة الطاقة والبنية التحتية خلال الجلسة إلى نسب زيادة ونمو أصول البنية التحتية الاتحادية في الدولة خلال الفترة ما بين عامي 2017-2021، والتي أظهرت نمواً في عدد المباني الجديدة بنسبة 13% بواقع 99 مبنى جديداً فضلاً عن إضافة 943 كم كحارات طرق جديدة، بنسبة نمو بلغت 22.5%.

أما ما يتعلق بمشاريع الوزارة في تنفيذ السدود، فقد أوضحت الأرقام إنجاز الوزارة مهام تنفيذ 44 سداً ومنشأة مائية خلال الفترة ذاتها، الأمر الذي أسهم في تعزيز الطاقة الاستيعابية للمنشآت المائية في الدولة بنسبة نمو قدرها 26%.

مدرسة ذكية

قال معالي سهيل بن محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن الدولة ستشهد خلال الفترة المقبلة افتتاح أذكى مدرسة على مستوى الشرق الأوسط، تم إنشاؤها وفقاً لأحدث وآخر ما توصلت إليه التقنيات التربوية المتطورة وتكنولوجيا المعلومات الحديثة.وأوضح معاليه أن المدرسة وبجانب امتلاكها لوسائل مثالية تفي بمتطلبات التطور التقني، وتطويعها لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف تحديث العملية التعليمية ووسائل الشرح والأساليب التربوية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز