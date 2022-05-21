البنية المتطورة للكهرباء ركيزة أساسية بمسيرة التنمية في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تُعدّ البنية التحتية المتطورة للكهرباء والمياه ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة في دبي.

ولدى إطلاقه «خطة دبي الحضرية 2040» وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بأن تكون دبي المدينة الأفضل في المعيشة والحياة عبر توفير أفضل مرافق لأفضل مدينة في العالم وتسهم البنية التحتية المتطورة للكهرباء والمياه في تعزيز مكانة دبي مدينة عالمية ووجهة مفضلة للعيش والعمل وريادة الأعمال ومركزاً عالمياً للاقتصاد.

ووفقاً لخطة دبي الحضرية 2040 من المتوقع أن يصل عدد سكان دبي في 2040 إلى 5.8 ملايين نسمة وأن يرتفع هذا العدد في ساعات النهار إلى 7.8 ملايين نسمة في 2040. وتعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على مواكبة الزيادة في الطلب على الطاقة والمياه وفق أعلى معايير الجودة والتوافرية والكفاءة لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق سعادة المواطنين والمقيمين والزائرين. وقد ارتفع عدد حسابات الكهرباء لدى الهيئة بنسبة 41% وعدد حسابات المياه بنسبة 44% في نهاية 2021 مقارنة بعام 2016.

رؤية

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نعمل في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه لتلبية الطلب المتزايد ومواكبة خطط دبي العمرانية والاقتصادية الطموحة من خلال عمليات تخطيط تعتمد على أحدث أدوات استشراف المستقبل إذ تستند خطط توسعة البنية التحتية للكهرباء والمياه إلى توقعات الطلب حتى عام 2030 مع الأخذ في الاحتساب النمو الديموغرافي والاقتصادي للإمارة وقد ارتفعت القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة إلى 13,417 ميجاوات من الكهرباء و490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً بفضل البنية التحتية والرقمية المتطورة التي تمتلكها الهيئة والاستناد إلى الابتكار والتخطيط العلمي السليم.

وأشار معالي الطاير إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ مشاريع عملاقة في الطاقة المتجددة والنظيفة لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. ويعد مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه التابع للهيئة إحدى الركائز الرئيسة لتزويد إمارة دبي خدمات كهرباء ومياه ذات اعتمادية وكفاءة وجودة عالية وقد دخلت الهيئة موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن أكبر منشأة لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي في موقع واحد بقدرة 9547 ميجاوات من الكهرباء في المجمّع الذي يضم قسمين رئيسين لإنتاج الطاقة وتحلية المياه وهما (مجمع الإنتاج-1) وتبلغ قدرته الإنتاجية 2,761 ميجاوات ويتضمن المحطات D وE وG و(مجمع الإنتاج-2) وتبلغ قدرته الإنتاجية 6,786 ميجاوات ويتضمن المحطات K وL وM.

كما يُعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم وفق نظام المنتج المستقل وستبلغ قدرته الإنتاجية 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030 باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم. وعند اكتماله سيسهم المجمع في خفض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. وتبلغ قدرة مشروعات الطاقة الشمسية التي تم تشغيلها في المجمع 1527 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية ولدى الهيئة مشاريع بقدرة 1333 ميجاوات قيد التنفيذ بتقنيتي الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة. وتبلغ نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة نحو 11.4% من إجمالي مزيج الطاقة في دبي ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 14% في نهاية العام الجاري.

محطة

وتنفذ الهيئة محطة كهرومائية بتقنية الضخ والتخزين بقدرة 250 ميجاوات في حتا وتُعد هذه المحطة الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي باستثمارات تقدر بنحو مليار و421 مليون درهم. وستصل القدرة الإنتاجية للمحطة إلى 250 ميجاوات بسعة تخزينية 1,500 ميجاوات ساعة وبعمر افتراضي حتى 80 عاماً. وستعتمد المحطة الكهرومائية في إنتاج الكهرباء على الاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا وسد آخر علوي يُجرى إنشاؤه في المنطقة الجبلية وستصل كفاءة دورة عملية إنتاج وتخزين الكهرباء إلى 78.9% مع استجابة فورية للطلب على الطاقة في 90 ثانية.

كما تشكل الشبكة الذكية مكوناً أساسياً في استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي لتطوير بنية تحتية متقدمة تدعم مبادرة دبي الذكية إذ تضم الشبكة الذكية برامج باستثمارات تصل إلى 7 مليارات درهم يتم الانتهاء منها في مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل حتى عام 2035. وقد انتهت الهيئة من تنفيذ 100% من الأهداف قصيرة المدى لاستراتيجية الشبكة الذكية. وبين عامي 2015 و2020 استكملت الهيئة استبدال عدادات ذكية بجميع عدادات الكهرباء والمياه إذ تم تركيب أكثر من مليوني عداد تتم قراءتها تلقائياً وتوفر للمتعاملين معلومات عن أنماط استهلاكهم لتمكينهم من إدارة استهلاكهم للكهرباء والمياه بشكل فعال. وبين عامي 2015 و2017 انتهت الهيئة من أتمتة شبكة النقل المرتبطة بمحطات التحويل جهد 400 كيلوفولت و132 كيلوفولت بنسبة 100% وفي 2017 انتهت من تركيب منظومة الاتصال متعددة التطبيقات بالاعتماد على تقنية الراديو (RF Mesh) التي تغطي مختلف أنحاء إمارة دبي. وترتبط بأكثر من 4,200 محطة توزيع فرعية في دبي بما يدعم تطبيقات الشبكات الذكية مثل عدادات الكهرباء والمياه الذكية وأتمتة شبكة التوزيع.

ومن خلال مبادرة الشاحن الأخضر توفر الهيئة أكثر من 325 محطة شحن للسيارات الكهربائية في مختلف أنحاء دبي وتعمل على زيادة هذا العدد ليصل إلى أكثر من 1,000 محطة بحلول عام 2025. وتتيح الخدمة للمتعاملين الذين يملكون حسابات للمركبات الكهربائية لدى الهيئة بالإضافة إلى الزوار (من خلال ميزة مستخدم زائر) شحن مركباتهم عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على محطات الشحن واتباع خطوات بسيطة لشحن سياراتهم الكهربائية.

مستقبل

تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على صوغ مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي من خلال ديوا الرقمية الذراع الرقمية للهيئة. وترتكز ديوا الرقمية على أربعة محاور لتقديم تجربة جديدة للمؤسسات الخدمية حول العالم، يتمثل المحور الأول بإطلاق تقنيات متطورة للطاقة الشمسية في دبي، والمحور الثاني تشغيل شبكة طاقة متجددة تستخدم تقنيات مبتكرة لتخزين الطاقة بالاعتماد على أحدث أنظمة التعلم الذاتي للأجهزة والآلات، ويشمل المحور الثالث التوسع في استخدام الحلول المتكاملة للذكاء الاصطناعي، إذ ستكون دبي أول مدينة تعتمد خدماتها للكهرباء والمياه على تقنيات الذكاء الاصطناعي، أما المحور الرابع فيتضمن الاستفادة من التقنيات المتكاملة التي تساعد على توفير خدمات عالمية المستوى على مدار الساعة.

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