بلدية دبي تجيب عن الأسئلة الشائعة حول قرار الأكياس ذات الاستخدام الواحد

المصدر: دبي- البيان

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أجابت بلدية دبي عن أبرز الأسئلة الشائعة حول قرار فرض تعرفة على الأكياس ذات الاستخدام الواحد بواقع 25 فلساً، اعتباراً من 1 يوليو المقبل، وصولاً للحظر الكامل خلال عامين.

وتالياً أبرز الأسئلة الشائعة:

ما هي مواصفات ونوعية الأكياس التي يشملها قرار فرض تعرفة على الأكياس ذات الاستخدام الواحد؟

التعرفة سوف تطبق على كل الأكياس ذات الاستخدام الواحد المستخدمة لنقل البضائع عند نقطة الشراء وفق المواصفات التالية:

• كل كيس ذات سماكة أقل من 57 ميكروميتراً.

• يشمل الأكياس المصنوعة من البلاستيك والورق والبلاستيك القابل للتحلل والمواد النباتية القابلة للتحلل.

هل يجب أن يلتزم المتجر بتعرفة 25 فلساً للكيس؟

على كل المتاجر أن تطبق تعرفة 25 فلساً على كل كيس ذات الاستخدام الواحد، ويمكن وضع تعرفة مختلفة على البدائل المستدامة (القابلة لإعادة الاستخدام) في حال توفيرها من قبل المتجر.

لمن تعود أيلولة الإيرادات من الأكياس ذات الاستخدام الواحد؟

أيلولة الإيرادات تعود للقطاع الخاص، ونوصي بأن يتم هبتها لدعم المبادرات المستدامة، إما من خلال الشركة أو من خلال الجمعيات البيئية والمجتمعية المحلية.

هل يمكن استخدام الأكياس الورقية كبديل مجاني؟

تطبق التعرفة على جميع الأكياس ذات الاستخدام الواحد لنقل البضائع، بما فيها الأكياس الورقية ذات سماكة أقل من 57 ميكروميتراً، كما أن المتاجر ليست ملزمة بتقديم بدائل مجانية حيث الهدف دفع تغيير في سلوكيات المستهلك من أجل الحفاظ على البيئة المحلية.

هل تعتبر التعرفة إجبارية على المحال أو هي اختيارية؟

تعتبر التعرفة إجبارية على كل المحال التي تستخدم الأكياس ذات الاستخدام الواحد لنقل البضائع.

هل يمكن توفير أكياس من نوعية أخرى كبديل للأكياس البلاستيكية؟

نعم، ولكن تطبق التعرفة على البدائل إذا كانت المواصفات تطابق الأكياس ذات الاستخدام الواحد لنقل البضائع.

متى سيتم تطبيق التعرفة؟ ومتى سيتم منع تداول الأكياس بشكل عام؟

سيتم تطبيق التعرفة بدءاً من 1 يوليو 2022 وصولاً للحظر الكامل خلال عامين.

هل لدي مهلة لتنظيم آلية العمل وتغطية احتياجات القرار؟

نعم هناك مهلة 4 أشهر لتطبيق التعرفة، ومن ثم سنتين لحظر استخدام الأكياس ذات الاستخدام الواحد، كما سوف يتم تحديد السلع المحظورة في وقت لاحق.

كيف أوضح القيمة بفاتورة الشراء؟

يمكن إضافتها كأي سلعة أخرى يتم تسجيلها على الفاتورة عند الشراء.

هل هنالك سقف لعدد الأكياس التي يتم بيعها للمستهلك الواحد؟

لا يوجد سقف لعدد الأكياس التي يتم بيعها للمستهلك الواحد، ولكن نوصي بأن يتم تدريب العاملين على نقاط الدفع على ترشيد استخدام الأكياس عند تعبئة وتسليم المشتريات.

هل يتم احتساب التعرفة حتى، وإن أحضر المستهلك أكياسه الخاصة؟

لا يتم احتساب التعرفة في حال أحضر المستهلك أكياسه الخاصة.

لماذا تم فرض تعرفة على الأكياس ذات الاستخدام الواحد وما هي فوائد القرار؟

تعتبر أكياس البضائع التي تستخدم لمرة واحدة مصدراً رئيسياً للقمامة العالقة والتلوث في بيئتنا. حيث لا تتحلل هذه الأكياس إلا بعد فترة زمنية طويلة جداً، ولا يتم استخدامها إلا مرة واحدة -ربما مرتين- قبل التخلص منها. حيث يتم استخدام معظمها مرة واحدة فقط لنقل البضائع من المتجر إلى المنزل.

وعلى سبيل المثال، تستغرق الأكياس ذات الاستخدام الواحد 400 سنة للتحلل وآلاف السنين للحد من تأثيراتها السلبية.

وجدت دراسة من جهة محلية أن حوالي 86% من السلاحف البحرية التي وجدت نافقة على شواطئ بعض الإمارات في الدولة قد استهلكت مواد بلاستيكية ظناً أنها قناديل بحر. كما قد تتسبب هذه الأكياس في انسداد القنوات الهضمية ونفوق بعض الحيوانات، مثل الإبل والماعز والغزلان. وقد وجدت دراسة من هيئة البيئة في أبوظبي أن 50% من جمال النافقة قد استهلكت مواد بلاستيكية.

هل تطبق التعرفة على الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام فقط؟

بالنسبة للأكياس الأخرى، تجدر الإشارة إلى أن البدائل غالباً ما لديها بصمة بيئية أكبر من الأكياس البلاستيكية إلا أنها أسهل للإدارة في مرحلة التخلص وتتسبب بأضرار بيئية وصحية أقل، شريطة أن يتم حسن استخدامها، فعلى سبيل المثال، إنتاج الأكياس الورقية أيضاً مضرة بالبيئة ويؤدي إلى قطع كميات كبيرة من الأشجار واستهلاك موارد وطاقة كبير، وبالتالي فإن استخدامها أيضا يستوجب دفع الرسوم المفروضة. لدى الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بصمة بيئية أقل عن الأكياس الورقية في مرحلة التصنيع لكن أضرارها تكمن في مرحلة التخلص. نحتاج إلى استخدام الأكياس الورقية 3 إلى 7 مرات على الأقل ليكون لها تأثير أقل على البيئة من أكياس نقل البضائع المصنوعة من البلاستيك غير قابل للتدوير.

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