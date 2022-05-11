مبادرات نوعية تقود طموحات الإمارات لتحقيق الحياد المناخي

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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تمر دولة الإمارات بمرحلة جديدة من العمل المناخي، تواصل فيها الحد من التلوث وحفظ توازن الحياة الطبيعية لضمان حقوق الأجيال القادمة بمستقبل أفضل، وأطلقت في سبيل ذلك مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ومبادرة الابتكار الزراعي للمناخ، وهي مبادرة عالمية كبرى من الإمارات والولايات المتحدة بمشاركة 30 دولة، لتقود هذه المبادرات والمشاريع النوعية طموحات الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي.

وأوضح تقرير أصدرته وزارة التغير المناخي والبيئة تحت عنوان «العمل من أجل المناخ» أن جهود الإمارات لتحقيق الحياد المناخي تتماشى مع أولويات النمو الاقتصادي المستدام في الدولة، وجهودها الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد المعرفة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتطبيق منظومة الاقتصاد الدائري واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطوير كفاءات وخبرات الموارد البشرية في مجالات النمو المستقبلي.

وأشار التقرير إلى أن الدولة حققت مكاسب كبيرة في تعزيز كفاءة الطاقة من خلال الاستراتيجية الوطنية للطاقة والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه وإصدار مجموعة مهمة من الأنظمة الخاصة بالمواصفات القياسية الوطنية الملزمة، لتشجيع اقتناء الأدوات المرشدة لاستهلاك الطاقة وتطبيق نظام الشرائح «التعرفة التصاعدية» على استهلاك المياه والكهرباء منذ سنوات، وتحرير أسعار وقود المركبات «البنزين والديزل»، وتنفيذ برنامج وطني طموح وواسع النطاق لتحويل المركبات التي تعمل بوقود إلى الغاز الطبيعي المضغوط، وتسريع وتيرة التوسع في إقامة البنية التحتية للشحن الكهربائي، ودراسة آفاق استخدام الهيدروجين كوقود للمركبات في المستقبل، حيث اعتمد مجلس الوزراء في مارس 2021 النظام الإماراتي للمركبات الهيدروجينية وتم إطلاق «البرنامج الوطني للسكك الحديدة».

الزراعة

وأكد التقرير أنه في مجال قطاع الزراعة والإنتاج الغذائي الذي يعتبر أحد العوامل المؤثرة في تغير المناخ العالمي، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في نهاية 2018، وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2020 قانوناً اتحادياً لتنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في حالات الطوارئ والأزمات، كما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مايو 2021 المرحلة الأولى من مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء، ويتم التوسع بالتحول إلى الزراعة الذاكية مناخياً، وتم تأسيس مشروع نظام قياس تأثير التغيرات المناخية، وأطلق مكتب الأمن الغذائي في فبراير 2020 منصة أبحاث الغذاء لتشجيع الخبراء والمختصين على المشاركة بآخر استكشافاتهم ومنشوراتهم في المجالات الرئيسية ذات الصلة بالأمن الغذائي، كما تم إطلاق تحدي تكنولوجيا الغذاء، وهو مسابقة عالمية تهدف إلى ابتكار وتنفيذ حلول مستدامة لإنتاج وإدارة الغذاء في دولة الإمارات.

تأثيرات

وتطرق التقرير إلى تأثيرات تغير المناخ على دولة الإمارات والتوقعات المستقبلية وفق سيناريو التغير الحاد، إذ إنه في ظل الظروف المناخية للدولة قد ترتفع درجة الحرارة في أشهر الصيف إلى حوالي 48 درجة مئوية في المدن الساحلية وحتى 50 درجة مئوية في المنطقة الصحراوية الجنوبية، فيما يبلغ متوسط الرطوبة من 50 إلى 60% في المناطق الساحلية و45% في المناطق الداخلية، وقد تصل الرطوبة إلى 90%، فيما يبلغ متوسط الارتفاع التاريخي لمنسوب البحر في الإمارات بين 0.18 وحتى 0.23 سم، وتتراوح معدلات هطول الأمطار السنوي حوالي 100 ملم، فيما سجلت الأحداث المتطرفة منذ عام 1977 وحتى 2007 تأثر الدولة بإعصارين كبيرين.

أما تغير المناخ المتوقع في الإمارات على مستوى درجة الحرارة فقد يتوقع زيادتها من 2 إلى 3 درجات مئوية خلال أشهر الصيف ما بين عام 2060 و2070، ومن 2.1 إلى 2.8 درجة مئوية خلال 2050، كما أنه من المتوقع زيادة بنسبة الرطوبة 10% على الخليج العربي مع ارتفاع نسبة الرطوبة في معظم أنحاء دولة الإمارات، فيما ستشهد الدولة زيادة في نسبة الأمطار، خاصة في أشهر الصيف من 50 إلى 100% في الإمارات الشمالية ودبي، حيث تغطي 25% من المناطق المحيطة بها، فيما قد تصبح الظواهر المناخية المتطرفة أكثر تواتراً، وتشتد احتمالية تشكل عواصف عالية التأثير.



برامج

أكد تقرير وزارة التغير المناخي والبيئة أن الإمارات تعمل على معالجة ارتفاع معدلات إنتاج النفايات من خلال حزمة برامج ومشاريع، من بينها تحويل النفايات إلى طاقة، حيث بدأت مجموعة طموحة من المشاريع في هذا المجال أهمها مشروع شركة «بيئة» لتحويل النفايات إلى طاقة بالتعاون مع شركة «مصدر»، ومشروع مركز دبي لمعالجة النفايات في ورسان، والإعلان عن إنشاء محطتين لتحويل النفايات إلى طاقة، الأولى في أبوظبي، والثانية في العين، وتوقيع اتفاقية بين مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» وطيران الاتحاد لتطوير مشروع مشترك لبناء أول محطة في الشرق الأوسط لتحويل النفايات إلى وقود للطائرات منخفض الكربون.

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