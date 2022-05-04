«الميتافيرس».. عالم المستقبل لشبكة الإنترنت

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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توقعت دراسة حديثة لشركة «فورتشن بيزنس إنسايت» أن يرتفع حجم سوق الميتافيرس عالمياً من 100.27 مليار دولار في عام 2022 إلى 1.5 تريليون دولار بحلول 2029 بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 47%، فيما تقدر «بلومبرغ إنتيليجنس» حجم اقتصاد «ميتافيرس» اليوم بحوالي 478.7 مليار دولار، مع توقع أن يصل حجم هذا السوق إلى حوالي من 800 مليار دولار بحلول 2024.

ويؤكد خبراء أن البنية التحتية الرقمية في الإمارات وريادتها العالمية في تقنيات الأجهزة الذكية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وبلوك تشين والجيل الخامس يفتح فرصاً غير مسبوقة أمام العديد من القطاعات في الإمارات، وخصوصاً في تطبيقات الميتافيرس المختلفة وخصوصاً الصحة والتكنولوجيا المالية «فينتك» والتجزئة وغيرها.

عالم موازٍ

وتتكون كلمة «ميتافيرس» من كلمة Meta وتعني «موازٍ» أو «متغّير» وكلمة Verse ويقصد بها العالم أو الكون نسبة إلى Universe وتعني «الكون». ويعتبر الكاتب نيل ستيفنسون أول من استخدم عبارة «ميتافيرس» وكان ذلك في رواية الخيال العلمي «تحطم جليدي» التي نشرت في العام 1992، وأبطالها أناس يقطنون ويعملون في مدن افتراضية بالكامل تشبه العالم الواقعي إلى حد بعيد. ويعتبر الكثيرون هذه الرواية أساس فيلم «ريدي بلاير ون» للمخرج الأمريكي ستيفن سبيلبيرغ في 2011، حيث يهرب الناس من واقعهم المرير إلى نظاراتهم الافتراضية ليعيشوا حياة موازية يتفاعلون فيها افتراضياً مع باقي البشر.

نموذج

ويستخدم المصطلح اليوم لوصف مفهوم أو النموذج الذي ستؤول إليه الإنترنت في المستقبل. ويتداخل في عالم زوكربرغ الجديد هذا العالم الواقعي بالعالمين المعزز والافتراضي في مساحة افتراضية «على الإنترنت» وقابلة للمشاركة.

وبالفعل بدأت شركات التكنولوجيا منذ بداية 2021 في التسابق لدخول عوالم ميتافيرس التي تقدر اليوم بعشرة عوالم من ضمنها عالم «ساند بوكس» الذي يعتبر من الأسرع نمواً من بين تلك العوالم.

عملات رقمية

ويشير الخبراء أن العملة الرقمية المشفرة ستكون وسيلة التعامل الأولى في عالم الميتافيرس، وهو ما سيؤدي بدوره إلى خلق مجموعة متنوعة من الفرص القيّمة للأفراد والشركات لكسب العوائد في الاقتصاد الرقمي. وسواء كانوا أفراداً يبحثون عن وظيفة أو رواد أعمال ناشئين يطمحون إلى الارتقاء بأعمالهم إلى أبعد مدى وتحقيق أقصى استفادة من أحدث مجالات ريادة الأعمال المستجدة في الفضاء الإلكتروني، فإن العملات المشفرة ستمكّن هؤلاء الأفراد من تبادل المهارات والمنتجات والخدمات بسلاسة عبر الحدود، مما يمنحهم مرونة أكبر، ليس فقط في اختيار مكان العمل وعمليات البيع، بل أيضاً في اختيار طريقة عملهم لتحقيق أكبر قدر من التوازن بين العمل وحياتهم الشخصية التي يتصورونها لأنفسهم.

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