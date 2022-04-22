17 لجنة لتحقيق رؤية كشافة الإمارات 2025

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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شكلت جمعية كشافة الإمارات، 17 لجنة فرعية لتحقيق رؤية كشافة الإمارات 2025، وتستمر مدة عمل اللجان حتى نهاية الخطة الاستراتيجية لكشافة الإمارات «2021 – 2025».

والتي تطمح فيها أن تكون الحركة الكشفية الإماراتية رائدة في العمل الشبابي، الأكبر تأثيراً، والأوسع انتشاراً ومواكبةً للتطور على كافة الأصعدة محلياً وعالمياً، بمضاعفة أعداد المشاركين، ليكونوا مواطنين فاعلين في إحداث التغيير الإيجابي مع المحافظة على قيم المجتمع الإماراتي، وتراثه وأصالته، والمستجدات العصرية التي تتوافق معه.

وتعمل اللجان على وضع الخطط والبرامج المختلفة وفاعلية تطبيقها، في ضوء استراتيجية الجمعية على مدار العام، والارتقاء بنوعية البرامج والأنشطة المنفذة، وفقاً لرؤية المنظمة الكشفية العالمية، وخطة الجمعية المستقبلية، واقتراح البرامج التي من شأنها أن تسهم في تعزيز رؤية الجمعية واستراتيجياتها المستقبلية.

ووضع المؤشرات التقييمية لأنشطة وبرامج الجمعية والمفوضيات، في ضوء المؤشرات الاستراتيجية للجمعية، ومتابعة تنفيذ الأنشطة والبرامج المنفذة في الجمعية والمفوضيات، بالإضافة إلى مراجعة السياسات الوطنية المطبقة في الجمعية، والعمل على وضعها في إطار يتناغم والسياسات الكشفية العالمية، والإشراف على عمليات تحديث دورية للبرامج والنظم والأدلة المعمول بها في الجمعية.

كما تتولى اللجان، التخطيط لتطوير العمل الكشفي، بالاعتماد على التطور التكنولوجي الذي تشهده الدولة والعالم أجمع، وترشيح العناصر المطلوبة للمشاركات الداخلية والخارجية في مجال عمل اللجنة وبرامجها المختلفة، وصياغة استراتيجية لإشراك أصحاب الهمم، تحقق التنمية الشاملة لأصحاب الهمم، من خلال مؤشرات تقييم واقعية وفعالة، ووضع خطة التحول الرقمي للجمعية.

ووضع خطة شاملة للشراكات والعلاقات الحكومية على كافة المستويات داخل وخارج الدولة، إلى جانب خطة لتسويق الأنشطة والفعاليات الكشفية، وخطة تنمية العضوية للجمعية، والتي تعتمد على التنوع والاندماج.

وتفصيلاً: تشمل اللجان، الابتكار والذكاء الاصطناعي، وتنمية الموارد والحماية من الأذى، وتنمية القيادات والشراكات والعلاقات الحكومية والمتطوعين والتنوع والاندماج، إلى جانب برامج الفتية والشباب والانضباط والأخلاقيات.

وأوضح الدكتور سالم عبد الرحمن الدرمكي رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات، أن مجلس الإدارة منذ انتخابه، وهو يعمل على استكمال بناء هياكل الجمعية، بالشكل الذي يعمل على تحقيق رسالتها في المجتمع الإماراتي.

والتي تتمثل في المساهمة الإيجابية في بناء الفرد والمجتمع، بما يحقق قيم التربية الكشفية، القائم على أساس وعد وقانون الكشافة، ويعزز دورها الإيجابي في المواطنة الفاعلة، بما يتوافق مع الثوابت الوطنية، من خلال تهيئة بيئة جاذبة للفتية والشباب، للمساهمة في بناء عالم أفضل، وخدمة أهداف تنمية المجتمع الإماراتي.

وأكد اللواء عبد الرحمن رفيع نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، ورئيس مجلس إدارة مفوضية كشافة دبي، أن هذه الخطوة الهامة، تعكس الحرص على بناء رؤية متوازنة مع توجهات حكومتنا الرشيدة، وأنها في ذلك تضع مجموعة من الأولويات نصب أعينها، تتمثل في الابتكار والذكاء الاصطناعي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإشراك الشباب، والتأكيد على استمرارية واستدامة العمل التطوعي، الذي هو أساس الحركة الكشفية.

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