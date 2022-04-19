مجلس متعاملي «طرق دبي» يبحث تطوير الخدمات

المصدر: دبي - البيان

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أكد مجلس متعاملي هيئة الطرق والمواصلات في دبي حرص الهيئة المستمر على التفاني في إسعاد المتعاملين والارتقاء بمستوى رضاهم عن خدمات الهيئة ودورها الفعال والحيوي في كل الأصعدة وعلى جميع المستويات. جاء ذلك خلال الجلسة 128، التي التقى فيها المجلس بمشرفي وموظفي مراكز إسعاد المتعاملين في الهيئة.

واستهل محمد عبيد الملا رئيس مجلس المتعاملين الجلسة الحوارية متوجهاً بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس السعادة وجودة الحياة، على الجهود المبذولة والدعم المتواصل والبناء في سبيل الارتقاء بخدمات المتعاملين، كما أثنى الملا على الجهود المبذولة من قبل مشرفي وموظفي مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة.

وقال الملا: تولي القيادة العليا للهيئة اهتماماً بالغاً بموظفي الواجهة في هذه المراكز ودعمها المستمر لهم من أجل استدامة التميز في مستوى تقديم الخدمات، والذي سينعكس على رفع مؤشر السعادة في الهيئة، مما يسهم بشكل فعال في تحقيق الغاية الاستراتيجية «إسعاد الناس».

وأوصى المجلس إدارة إسعاد المتعاملين والإدارات المعنية بتدريب موظفي مراكز إسعاد المتعاملين على استخدام الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل في إيجاد الحلول الذكية عندما يواجهون المعوقات والتحديات أثناء تقديمهم الخدمات في جميع مواقع تقديم الخدمات، وتدريبهم على الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية لمساعدة المتعاملين على كيفية استخدام التطبيقات والخدمات الإلكترونية تحسباً للتحول الذكي المستقبلي لمعظم الخدمات، التي يتم تقديمها بمراكز إسعاد المتعاملين.

وأوصى المجلس كذلك إدارة إسعاد المتعاملين بالتعاون والتنسيق مع إدارة الموارد البشرية والتطوير وإدارة الخدمات الإدارية في إشراك مراكز إسعاد المتعاملين في المبادرات المجتمعية، التي يتم تنظيمها عبر إدارة الموارد البشرية والتطوير وإدارة الخدمات الإدارية لتشجيع موظفي الواجهة على الانتماء وترسيخ الولاء الوظيفي للموظفين في جميع مواقع تقديم الخدمات، وخاصة مراكز إسعاد المتعاملين.

كما وجه المجلس إدارة إسعاد المتعاملين بالتنسيق مع مؤسسة الترخيص بالعمل على ربط أنظمة الدوائر الحكومية المختلفة مع أنظمة الهيئة، مثل أنظمة محاكم دبي «الكاتب العدل»، وشرطة دبي، وغيرها من الأنظمة المرتبطة بالدوائر الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالخدمات في الهيئة «خدمات مؤسسة الترخيص» بهدف سرعة وتسهيل الإجراءات على المتعاملين وتطبيق الحوكمة وعدم التلاعب في محتوى المستندات والوثائق الحكومية.

وتخلل اللقاء عرض مرئي تناول شرحاً عن رؤية ورسالة الهيئة، ومواقع وعدد مراكز إسعاد المتعاملين، ومؤشرات أداء هذه المراكز ومؤشر السعادة لعام 2021 وحتى الآن، وإحصاءات عن عدد الخدمات والمعاملات في مراكز إسعاد المتعاملين 2021، وعرض إنجازات ومبادرات مراكز إسعاد المتعاملين خلال عام 2021.

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