مناقشة استراتيجية إدارة النفايات 2021 - 2041 في دبي

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الـ 69 للمجلس، والذي عقد عن بعد، بحضور معالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس، وأحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس، كل من: داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، وخوان فرييل المدير العام لمؤسسة دبي للبترول

بالإضافة إلى ممثلي دائرة شؤون النفط. وناقش الاجتماع عدة موضوعات، أبرزها الاستراتيجية المتكاملة لإدارة النفايات 2021 - 2041، والمرحلة التنفيذية لقرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رقم «6» لسنة 2021، بشأن تنظيم تقديم خدمة تبريد المناطق في إمارة دبي. كما تناول الاجتماع، تحويل مجمع حصيان لإنتاج الطاقة من تقنية الفحم النظيف إلى الغاز الطبيعي.

أهداف

وقال سعيد محمد الطاير: تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، استعرضنا خلال الاجتماع، الخطط وخارطة طريق الاستراتيجية المتكاملة لإدارة النفايات 2041-2021، التي تهدف إلى تشجيع الابتكار في إدارة وتدوير وتحويل النفايات إلى طاقة، وتسعى إلى تنفيذ مشاريع طويلة المدى خلال الـ 20 عاماً المقبلة، من خلال تقديم حلول عملية للتحديات البيئية، بما يتماشى مع الأهداف البيئية المحددة في الأجندة الحكومية.

وأضاف الطاير: دعماً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتنفيذاً لميثاق غلاسكو للمناخ، الصادر عن الدورة الـ 26 لمؤتمر الأطراف «COP26»، اطلعنا خلال الاجتماع، على مبادرة إمارة دبي بتحويل مجمع حصيان لإنتاج الطاقة، ليعمل بالغاز الطبيعي، بدلاً من تقنية الفحم النظيف، وذلك لتعزيز تحويل إمارة دبي إلى اقتصاد محايد للكربون.

مزايا

وقال أحمد بطي المحيربي: تم الاطلاع خلال الاجتماع، على مشروع تحويل النفايات إلى طاقة، والذي تقوم به بلدية دبي.

حيث سيكون لمحطة تحويل النفايات إلى طاقة، أثر كبير في معالجة النفايات العضوية، وتجنب طمرها في المكبات التقليدية، حيث تسعى بلدية دبي لتحقيق غاية قريب الصفر Near Zero Waste to Landfill، في ممارسة الطمر في المكبات مع حلول عام 2041، ويجري حالياً تفعيل إجراءات تهدف إلى إعادة تدوير 50% من كمية النفايات، ما سيقلل من عمليات معالجة النفايات والطمر.

