«مدينة شخبوط الطبية» تطلق تطبيق «نقطة الرعاية» لإدارة المضادات الحيوية

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أحد أكبر مستشفيات دولة الإمارات في تقديم خدمات الرعاية الصحية للحالات الحرجة والمعقدة، والمشروع المشترك بين شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» و«مايو كلينك» أمس، عن إطلاق أول تطبيق في منطقة الشرق الأوسط لإدارة أدوية المضادات الحيوية.

ويأتي إطلاق تطبيق «نقطة الرعاية» لإدارة المضادات الحيوية الجديد من نوعه، بهدف تعزيز الاستخدام المناسب لأدوية المضادات الحيوية، وتقليل مضاعفات مقاومة الجسم لها، وتسليط الضوء على أخطار سوء الإدارة والإفراط في وصف المضادات الحيوية.

تحديات

وقال د. زاهر با بكر، استشاري الأمراض المعدية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «تعد مقاومة الجسم للأدوية المضادة للميكروبات واحداً من أكبر تحديات الصحة العامة في الوقت الراهن، إذ تم في عام 2019 وحده، الإبلاغ عما يقرب من 5 ملايين حالة وفاة مرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات، وذلك بناءً على دراسة حديثة أجرتها ذا لانسيت.

وتحدث مقاومة الجسم لمضادات الميكروبات حينما تتوقف الجراثيم في جسم الإنسان عن الاستجابة لأدوية المضادات الحيوية المصممة لقتلها، ونتيجة لذلك، ستستمر الجراثيم مثل البكتيريا والفطريات والطفيليات والفيروسات في النمو، ومن ثم تشكل خطراً جسيماً على حياة الأشخاص الذين يؤوون تلك الجراثيم. ولذلك، يعد الاستخدام الدقيق لأدوية المضادات الحيوية أمراً مهماً، ويتطلب تثقيف المجتمع والأطباء على حد سواء باتباع نهج قائم على الأدلة لوصف المضادات الحيوية علاجاً».

عوامل

ويعد الإفراط في وصف أدوية المضادات الحيوية أحد العوامل التي تسهم في زيادة مقاومة الجسم لمضادات الميكروبات، وغالباً ما يتم وصف المضادات الحيوية بشكل مفرط في المواقف التي يسعى فيها المريض للحصول وبإلحاح على وصفة طبية لصرف الدواء، وهي السلوكات التي تحفز على وصف المضادات الحيوية بشكل غير الضروري في بعض الحالات.

وقالت د. فاريندوخت فورودي، استشاري الطب الباطني في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «كان الهدف الرئيس لإطلاق تطبيق إدارة أدوية المضادات الحيوية، تثقيف طواقمنا الطبية وتحسين وصولهم إلى إرشادات إدارة أدوية مضادات الميكروبات واستخدامها، ويقدم التطبيق الإرشادات بطريقة سهلة للمستخدم، وهي متوافرة في الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهواتف المتحركة، كما أنها تتيح لأطبائنا إمكان الوصول السريع إلى أفضل المعلومات التي يتم تحديثها باستمرار بآخر الإرشادات الخاصة بإدارة مضادات الميكروبات ليتمكنوا من دعم قراراتهم وتحقيق الهدف الأسمى وهو تحسين نتائج العلاج للمرضى».

وتعد مقاومة الجسم لأدوية المضادات الحيوية سبباً في تحول بعض الأمراض التي يمكن علاجها بسهولة إلى حالات أكثر تعقيداً، ويسعى فريق الأمراض المعدية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية إلى تعزيز التزامهم الإشراف على عملية صرف أدوية المضادات الحيوية بما يرتقي بفاعلية استخدام الدواء لتحسين نتائج علاج المرضى، وتقليل مقاومة الجسم لمضادات الميكروبات، وخفض مستوى انتشار العدوى التي تسببها الكائنات المقاومة للأدوية المتعددة.

وتوفر المنصة الجديدة للأطباء في مدينة الشيخ شخبوط الطبية إرشادات محدثة عن خيارات العلاج بمضادات الميكروبات وأنماط المقاومة ومعلومات خاصة بالعقاقير المضادة للميكروبات لضمان سلامة استخدامها وفاعليتها، كما يوفر التطبيق فرصة للتواصل وتبادل الخبرات مع شبكة من المتخصصين في الأمراض المعدية من جميع أنحاء العالم.

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