"صحة" تحثّ مراجعيها على إعطاء الأولوية لفحوصات الأسنان المنتظمة

المصدر: وام

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أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" حملة صحية توعوية سنوية لتثقيف المجتمع بشأن أهمية العناية بصحة الفم وإجراء فحوصات الأسنان بانتظام.

وتحرص "صحة" بصفتها المزود الرائد لخدمات طبّ الأسنان الوقائية والعلاجية في دولة الإمارات على تسليط الضوء على أهمية فهم العادات اليومية للبالغين والأطفال على حدٍ سواء وتشجيع الأفراد من جميع الأعمار على الاهتمام بصحة أسنانهم واتخاذ خطوات استباقية لحمايتها ومنع تآكلها وبالتالي تجنب أي مشاكل صحية أخرى.

وتهدف "صحة" إلى تشجيع المرضى على العناية بصحة أسنانهم وزيارة طبيب الأسنان بانتظام لضمان حصولهم على الرعاية المستمرة وحماية وعلاج أسنانهم وعلاج أي التهاب أو مرض في مرحلةٍ مبكرة.

وقالت الدكتورة ميرة عبد الله الحمادي طبيبة أسنان عام في قسم الخدمات العلاجية الخارجية: " يهمنا أن نسلّط الضوء على الرابط بين صحة الأسنان وصحة بقية أعضاء الجسم ونحثّ أولياء الأمور على إعطاء الأولوية للعناية بصحة الفم والأسنان لدى أطفالهم وعدم إهمال أسنانهم اللبنية والحفاظ عليها إلى حين موعد سقوطها بشكلٍ طبيعي ونمو الأسنان الدائمة عوضاً عنها".

وأضافت: "يجب على المرضى الانتباه بشكلٍ خاص إلى تنظيف أسنان أطفالهم واصطحابهم إلى طبيب أسنان الأطفال عند ظهور الأسنان الأولى وذلك في عمر الأشهر الستة عادةً ويمكن للطبيب عندها تقييم حالة أسنان الطفل وكفاءة التنظيف الذي يقدمه الوالدان وتقدير الحاجة إلى وضع مادة الفلورايد إلى جانب تقديم طبيب الأسنان المشورة والنصائح بشأن التغذية المناسبة للحفاظ على أسنان صحية".

وتقدم "صحة" خدمات رعاية الأسنان العلاجية والوقائية الشاملة للمرضى من الرضع إلى كبار السن والمقيمين المسنين في جميع المراكز الصحية إضافة إلى ثلاثة مراكز متخصصة في طب الأسنان في أبوظبي والعين التابعة لها.

كما توفر خدمات الرعاية الصحية الخارجية خدمات تجميل الأسنان مثل تبييض الأسنان والقشور الخزفية وفق أعلى مستوى للسلامة والسيطرة على العدوى فضلاً عن خدمات طب الأسنان المخصصة للأطفال في مراكز الطوية في العين والمشرف التخصصية للأطفال في أبو ظبي فيما تتوفر خدمات طب الأسنان العام، والتركيبات وتقويم الأسنان وجراحة الوجه والفكين وعلاج جذور والأسنان وطب أسنان الأطفال في منطقة الظفرة.

من جهتها قالت الدكتورة بخيتة أحمد المنصوري الطبيب المسؤول عن مركز الأسنان وأخصائية طب أسنان الأطفال في مستشفى مدينة زايد التابعة لمستشفيات الظفرة :""نؤمن بأهمية تعزيز مفهوم صحة الفم والأسنان لدى جميع فئات المجتمع وتسليط الضوء على دور طبيب الأسنان في مهمة التوعية برعاية الفم والأسنان فهناك ارتباط قوي بين صحة الفم والأسنان من جهة وصحة الجسم ككل فغالباً ما تنعكس أمراض الأسنان واللثة على أعضاء الجسم.. لذا دمجت مستشفيات الظفرة قسم صحة الفم في استراتيجياتها الأساسية للوقاية من الأمراض ومكافحتها وهي تسعى إلى المساهمة في توعية المجتمع وإطلاق المبادرات الصحية في المدارس والمؤسسات المحلية ".

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