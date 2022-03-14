«كهرباء دبي» تنجز المرحلة الأولى لمشروع تخزين واسترجاع المياه المحلاة في أحواض المياه الجوفية

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، عن الانتهاء من أعمال إنشاء وتشييد المرحلة الأولى من مشروع تخزين واسترجاع المياه المحلاة في أحواض المياه الجوفية، وبدء مرحلتي الأعمال التشغيلية والاختبار في المشروع. وسيتيح هذا المشروع عند اكتماله بحلول عام 2025، تخزين 6,000 مليون غالون، واسترجاعها عند الحاجة، ما يجعله الأكبر من نوعه في العالم لتخزين مياه الشرب، وتوفيرها في حالات الطوارئ. وستوفر هذه التقنية مخزوناً استراتيجياً، يمد الإمارة بأكثر من 50 مليون غالون من المياه يومياً، لمدة 90 يوماً في حالات الطوارئ –لا قدر الله- مع ضمان سلامة المياه المخزنة من التأثيرات الخارجية.

السعة التخزينية

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن المشروع يدعم جهود الهيئة لزيادة السعة التخزينية لإمارة دبي، لتصل إلى 7212 مليون غالون في عام 2025، مقارنةً بالسعة الحالية التي تبلغ 822 مليون غالون.

وأضاف معالي الطاير: «نعمل في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة ومرنة للكهرباء والمياه في دبي، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والسلامة، لضمان مواكبة الزيادة المتسارعة على احتياجات المياه في مختلف مناطق دبي، ومواصلة توفير المياه إلى جميع المواطنين والمقيمين والزائرين، في كافة الظروف. وإلى جانب مشروع تخزين واسترجاع المياه المحلاة في أحواض المياه الجوفية، يجري تنفيذ مشروع خزان المياه في منطقة النخالي، بسعة 120 مليون غالون، ومشروع خزان آخر في منطقة اللسيلي، بسعة 60 مليون غالون».

الطاقة النظيفة

ويعزز مشروع تخزين واسترجاع المياه الجوفية، استدامة إنتاج المياه في دبي، حيث يقوم المشروع على الاستفادة من الطاقة الشمسية النظيفة، لتحلية مياه البحر باستخدام أحدث تقنيات التناضح العكسي، ثم تخزين الفائض من الإنتاج في أحواض المياه الجوفية، واسترجاعها عند الحاجة. ويمتاز هذا النموذج الشمولي المبتكر، بتكلفته المنخفضة، مقارنة بالخزانات التقليدية، ويمثل حلاً اقتصادياً مستداماً وصديقاً للبيئة. وتبلغ القدرة الإنتاجية للهيئة لتحلية المياه حالياً، 490 مليون غالون يومياً، منها 63 مليون غالون باستخدام تقنية التناضح العكسي.

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