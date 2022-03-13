"ديوا" تنجز المرحلة الأولى لمشروع تخزين واسترجاع المياه المحلاة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" الانتهاء من أعمال إنشاء وتشييد المرحلة الأولى من مشروع تخزين واسترجاع المياه المحلاة في أحواض المياه الجوفية وبدء مرحلتي الأعمال التشغيلية والاختبار في المشروع.

وسيتيح هذا المشروع عند اكتماله بحلول عام 2025 تخزين 6,000 مليون جالون واسترجاعها عند الحاجة مما يجعله الأكبر من نوعه في العالم لتخزين مياه الشرب وتوفيرها في حالات الطوارئ.

وستوفر هذه التقنية مخزوناً استراتيجياً يمد الإمارة بأكثر من 50 مليون جالون من المياه يومياً لمدة 90 يوماً في حالات الطوارئ - لا قدر الله - مع ضمان سلامة المياه المخزنة من التأثيرات الخارجية.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى أن المشروع يدعم جهود الهيئة لزيادة السعة التخزينية لإمارة دبي لتصل إلى 7212 مليون جالون في عام 2025 مقارنةً بالسعة الحالية التي تبلغ 822 مليون جالون.

وأضاف معالي الطاير: نعمل في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة ومرنة للكهرباء والمياه في دبي وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والسلامة لضمان مواكبة الزيادة المتسارعة على احتياجات المياه في مختلف مناطق دبي ومواصلة توفير المياه إلى جميع المواطنين والمقيمين والزائرين في كافة الظروف .. وقال : إلى جانب مشروع تخزين واسترجاع المياه المحلاة في أحواض المياه الجوفية يجري تنفيذ مشروع خزان المياه في منطقة النخالي بسعة 120 مليون جالون ومشروع خزان آخر في منطقة اللسيلي بسعة 60 مليون جالون.

ويعزز مشروع تخزين واسترجاع المياه الجوفية استدامة إنتاج المياه في دبي حيث يقوم المشروع على الاستفادة من الطاقة الشمسية النظيفة لتحلية مياه البحر باستخدام أحدث تقنيات التناضح العكسي ثم تخزين الفائض من الإنتاج في أحواض المياه الجوفية واسترجاعها وإعادة ضخها إلى شبكة المياه عند الحاجة.

ويمتاز هذا النموذج الشمولي المبتكر بتكلفته المنخفضة مقارنة بالخزانات التقليدية ويمثل حلاً اقتصادياً مستداماً وصديقاً للبيئة كما يؤكد قدرة دبي على استشراف المستقبل وصناعته.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للهيئة لتحلية المياه حالياً 490 مليون جالون يومياً منها 63 مليون جالون باستخدام تقنية التناضح العكسي ومن المتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية باستخدام تقنية التناضح العكسي إلى 303 ملايين جالون من المياه المحلاة يومياً بحلول العام 2030 لتصل القدرة الإنتاجية الكلية إلى 730 مليون جالون يومياً.

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