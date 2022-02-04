رئيس مجلس إدارة «الإمارات للسرطان»: نحرص على تقديم وسائل الدعم والوقاية

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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تلتزم جمعية الإمارات للسرطان بتقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي للمرضى وذويهم، للتخفيف من آلامهم، إلى جانب دورها في إطلاق المبادرات الإنسانية المحفوفة بالخير والعطاء، وروح التكافل الإنساني والاجتماعي.

وأكد الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان لـ«البيان» ضرورة تكاتف جهود الجميع، بهدف غرس الأمل في نفوس مرضى السرطان، مبيناً في الوقت ذاته أهمية متابعة الجهود المجتمعية، لرفع مستوى الوعي بالكشف المبكر عن السرطان، وأهمية ترسيخ ثقافة الفحوصات المبكرة، بهدف التقليل من الإصابة بهذه الأمراض، والالتزام باتخاذ الإجراءات الفعالة. وفي هذا الإطار قال الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري: تحرص جمعية الإمارات للسرطان على إطلاق مبادرات التوعية حول مرض السرطان، للتعرف إلى أفضل الممارسات في هذا المجال والعمل على تبنيها، وأسهمت الأنشطة والبرامج والمبادرات، التي نظمتها الجمعية ولا تزال في تعزيز مكانتها.

ومن جانب آخر حرصنا خلال فترة الجائحة ولا نزال على تنفيذ عدد من المبادرات والأنشطة، التي تستهدف المصابين بالمرض وذويهم بشكل خاص، وشتى الشرائح المجتمعية عموماً، وذلك بالالتزام الكامل بأعلى معايير الصحة والسلامة العالمية، ونوه بأنه في جميع المبادرات، التي تنظمها الجمعية تتم الإشارة إلى سبل الوقاية من الإصابة بالأورام وتعزيز الوعي بمرض السرطان ومضاعفاته الخطيرة، والتي يمكن الوقاية منها في حال تشخيص المرض بشكل مبكر وعلاجه.

وأضاف: أريد التنويه بأننا في العام الماضي حققنا العديد من الإنجازات، والتي تتمثل في تقديم مساعدات مالية بقيمة 533 ألف درهم، شملت مصابي السرطان، حيث تم التعامل مع 688 حالة من مختلف الأعمار، كما أن إجمالي عدد المشاركين في فعاليات ومبادرات ومحاضرات التوعية، التي أقامتها الجمعية خلال العام الجاري، وصلت إلى 7354 مشاركاً، بواقع 63 فعالية، و15 مبادرة، ودعم عدد 208 حالة بتقديم المواد الغذائية.

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