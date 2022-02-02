43 جهة حكومية وجامعية تستعرض فرص التعليم والتوظيف

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

ت + ت - الحجم الطبيعي

ضمن فعاليات أسبوع الابتكار تحت شعار «التعليم التقني للجميع.. مهارات المستقبل»، الذي ينظمه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، نظمت ثانوية التكنولوجيا التطبيقية برأس الخيمة معرض التعليم التقني والابتكار، حيث شهد المعرض مشاركة 43 جهة حكومية وجامعية استعرضت مستجدات التعليم التقني والتدريب المهني، وتسليط الضوء على مهارات ووظائف المستقبل وفرص التعليم، بهدف استقطاب خريجي المرحلة الثانية عشر، ورسم الرؤية المستقبلية لطلاب الصف الحادي عشر.

وأوضح الدكتور ناصر الأصهب مدير ثانوية التكنولوجيا التطبيقية فرع رأس الخيمة، أن المعرض استهدف تثقيف واستقطاب الطلاب وإطلاعهم على أهم التطورات في قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني، من خلال الجهات المشاركة، والتي بلغت هذا العام 43 جهة حكومية وجامعية، بهدف مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل المستقبلي واستعراض أهم قصص النجاح العملية.

وأشار إلى أن المعرض قدم 14 ورشة عمل للقيادة الوظيفية بهدف رفع كفاءة الطلبة والتعريف بفرص العمل والتعلم الحالية والمستقبلية، وتحديد اختيار المسارات التعليمية الجامعية، واكتساب مهارات الاتصال والتواصل، واختيار دراسة التخصص الجامعي المناسب، واكتساب مهارات القيادة، وتوفير المعلومات حول احتياجات سوق العمل المستقبلي التي تخدم رؤية دولة الإمارات، ومنها وظائف الذكاء الاصطناعي وصيانة الطائرات والتكنولوجيا النووية والفضاء.

وأكد الأصهب، حرص الإمارات على تفعيل وتعزيز الجانب الإرشادي لدى الطلبة، والتي تستهدف توجيههم في وقت مبكر وإكسابهم مهارات التفكير الموضوعي والبحث والتعرف إلى ذاتهم وميولهم الأكاديمية والمهنية.

تدريب

واستعرضت «طيران الإمارات» خلال المعرض، فرص التدريب ضمن برنامج تدريب وتأهيل الطيارين الإماراتيين من خريجي الثانوية، بالإضافة لوظائف خدمة العملاء في مطارات دبي.

وقدمت الهيئة العامة للطيران المدني، برنامج تدريب المواطنين في مجال المراقبة الجوية، من خلال إخضاع الطلبة المتقدمين للاختبارات واختيار الكفاءات الوطنية، استعداداً لتأهيلهم خلال مدة البرنامج التي تستمر لمدة 30 شهراً، ليحصلوا على رخصة ضابط مراقبة جوية، واستعرضت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، فرص العمل في القطاع الخاص من خلال التعريف بمجالات الاستثمار وطرق افتتاح المشاريع الخاصة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز