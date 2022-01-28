«شخبوط الطبية» تعتمد الأبحاث والتأهيل للارتقاء بالرعاية الصحية

المصدر: دبي - وام

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أكد الدكتور ناصر عماش الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط ا‏‏لطبية: أن المدينة مساهم رئيسي في رسم مستقبل الرعاية الصحية ليس في إمارة أبوظبي فقط، بل على مستوى المنطقة بأسرها.

وقال عماش: إن المدينة تعتبر أحد أهم المشاريع التطويرية في القطاع الصحي في منطقة الشرق الأوسط، وتضم أكبر مستشفيات الدولة التي توفر خدمات رعاية صحية متكاملة، وهي إحدى المنشآت الصحية العصرية عالمية المستوى الملتزمة بتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمرضى، فضلاً عن كونها مجهزة بأحدث المعدات الطبية، وتحتضن فريقاً من أفضل مقدمي الرعاية الصحية المدربين عالمياً، وذلك في إطار حرص شركة «صحة» على التميز الطبي والسريري، وتعزيز تجربة المريض وتقديم خدمات طبية ذات مستوى عالٍ.

أبحاث طبية

ولفت إلى توجه المدينة وتركيزها على التعليم الطبي المستمر والأبحاث العلمية الطبية لتأهيل العاملين في القطاع والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية، بما يتماشى مع أهداف ورؤية إمارة أبوظبي، ووضع سيناريوهات وبرامج تدريبية لأخصائيي الرعاية الصحية والعاملين الصحيين تحفز على الإبداع في العمل وإيجاد الحلول بطرق مبتكرة.

ملامح استراتيجية

وفيما يتعلق بملامح استراتيجية مدينة الشيخ شخبوط الطبية لاستشراف المستقبل، وتوفير منظومة طبية تتماشى مع مبادئ وثيقة الخمسين ومئوية الإمارات 2071، أشار الدكتور عماش إلى أنّ مدينة الشيخ شخبوط الطبية تعمل بالشراكة مع «مايو كلينك» على الاستفادة من أحدث التقنيات واعتماد أفضل الأفكار، وتسريع خطط العمل المتعلقة بتطوير القطاع الطبي بالدولة، وتقديم حلول طبية ورعاية صحية شاملة تجمع بين أفضل الممارسات والتعليم والأبحاث الطبية، بما ينسجم مع رؤية شاملة تستهدف أن تصبح المدينة الوجهة الطبية الرائدة في المنطقة. ونوّه بالتعاون البنّاء مع حكومة دولة الإمارات والعمل معاً لضمان استمرار توافق مساهمة المدينة في قطاع الرعاية الصحية مع مبادئ الخطة والرؤية الوطنية الرامية إلى النهوض بالقطاع الصحي في الدولة.

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