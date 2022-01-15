رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من الرئيس الجزائري

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، رسالةً خطية من فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تتعلق بتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

تسلم الرسالة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لدى استقبال سموه، اليوم في قصر الوطن، لمعالي رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية الجزائري.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما تم استعراض مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي والتطورات الراهنة في المنطقة.

حضر اللقاء معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ، ومعالي فارس المزروعي المستشار في وزارة شؤون الرئاسة.

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