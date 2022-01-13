«آيرينا» تنظم مؤتمراً عالمياً للطاقة النظيفة 15 الجاري

المصدر: أبوظبي - وام

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ينعقد اجتماع جمعية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، الثاني عشر، بشكل افتراضي، يومي 15 و16 يناير، في العاصمة أبوظبي، ويعتبر أول لقاء رفيع المستوى لمجتمع الطاقة والبيئة العالمي لهذا العام، وسيكون بمثابة متابعة للتعهدات التي قُطعت لدعم تحول قطاع الطاقة النظيفة، والزخم الذي شهده عام 2021 في هذا المجال.

ويجمع هذا اللقاء، أكثر من 1100 مندوب من 137 بلداً، بمن فيهم رؤساء دول ووزراء ورؤساء منظمات دولية ورؤساء تنفيذيون.. وينعقد تحت شعار «تحول الطاقة.. من الالتزامات إلى العمل»، ويعكس الحاجة المتزايدة لترجمة الطموحات الجريئة إلى خطوات ملموسة، من شأنها دفع التحول إلى نظام طاقة أكثر نظافةً وعدالةً ومرونة.

معايير جديدة

وقال فرانشيسكو لا كاميرا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: «تزداد خطورة التحدي الذي نواجهه مع مرور كل عام.. وإذ نلتقي في هذا الاجتماع، فإننا ندرك أن عام 2021، وضع معايير جديدة للطموح، والالتزام، ونشر الطاقة المتجددة في أنحاء العالم».

دراسة

وتترأس الجمعية، ألكسندرا هيل تينوكو وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية السلفادور.. وأظهرت دراسة أن السلفادور لم تبنِ أي محطات طاقة جديدة قائمة على الوقود الأحفوري منذ عام 2013، ومنذ عام 2015، نمت قدرة الطاقة الشمسية الكهرضوئية في الجمهورية، بمقدار 10 أضعاف، وتطمح إلى توليد 682 ميغاواط من الطاقة المتجددة الجديدة، بحلول عام 2026.

تكثيف الزخم

وقالت معالي الوزيرة تينوكو: «تتشرف السلفادور، بصفتها جهة عالمية فاعلة في مكافحة التغيرات المناخية، ورائدة في نشر الطاقة المتجددة، بترؤس اجتماع الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، في عام 2022. ونخطط للعمل مع شركائنا الإقليميين، وأعضاء الوكالة عموماً، لتكثيف الزخم، وتوجيهه نحو العمل المناخي.. وفي حين أن التحديات كبيرة، فإننا بحاجة إلى مواجهتها أكثر من أي وقتٍ مضى، كما يجب أن تركز أجندة أعمالنا على موضوع الإقبال على الطاقة المتجددة، نظراً لأهميته لمستقبل كوكبنا».

إزالة الكربون

وأشار تقرير «توقعات تحولات الطاقة حول العالم»، الصادر عن «آيرينا»، إلى أن إزالة الكربون بشكل كامل من نظام الطاقة العالمي بحلول عام 2050، بما يتماشى مع تحقيق هدف وقف ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، تتطلب خفض الانبعاثات المرتبطة بالطاقة بصورة سريعة وحادة، خلال هذا العقد.. وبحلول عام 2030، يجب أن يصل إجمالي قدرة الطاقة المتجددة العالمية إلى 10700 غيغاواط، أي حوالي أربعة أضعاف القدرة الحالية.

أهداف محددة

وفي تقرير نُشر قبيل انعقاد الجمعية العمومية، بعنوان «المساهمات المحددة وطنياً، وأهداف الطاقة المتجددة في عام 2021»، تبين أن 144 من أصل 182 من المساهمات المقدمة، تتبنى أهدافاً محددة الكمية للطاقة المتجددة، كما أشار التقرير إلى أنه في حال تنفيذ الأهداف الحالية، بما فيها الإعلانات الطموحة للحياد الكربوني، والتخفيضات المخطط لها لانبعاثات غاز الميثان، فإنها ستتمكن من وقف ارتفاع درجات الحرارة عند 1,8 درجة مئوية بحلول عام 2050.

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