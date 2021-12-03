3 إماراتيات يجسّدن روح المستقبل

المصدر: (دبي - البيان) ( دبي- نورا الأمير)

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نورا المطروشي.. مشاركة بالاحتفال للاحتفاء بالعلم

بدأ شغف نورا المطروشي في عالم الفضاء منذ أن كانت صغيرة، إذ كانت تستمتع بالذهاب إلى الفعاليات الخاصة بمشاهدة النجوم، كما كانت الدروس المتعلقة بمجال الفضاء هي المفضلة لديها خلال مراحل التعليم المدرسي، وتطور هذا الشغف مع الوقت حتى أصبحت تحلم بأن تكون يوماً ما أول رائدة فضاء إماراتية، حيث شاركت في احتفالات عيد الاتحاد الخمسين لتكون رمزاً للعلم. أصبحت نورا المطروشي أول رائدة فضاء عربية، حصلت على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الإمارات عام 2015، ولديها خبرة في مجال الهندسة، وُلدت نورا المطروشي عام 1993.

وعملت كمهندسة في «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية»، وتملك 5 سنوات من الخبرة العملية في هذا المجال، كما أنها كانت عضو في الجمعية الأمريكية للمهندسين الأمريكيين. وتفوقت في مجالات الهندسة والرياضيات خلال مسيرتها الأكاديمية، وحققت المركز الأول على مستوى الإمارات في أولمبياد الرياضيات الدولي عام 2011، كما مثلت شباب الإمارات في مؤتمر الشباب في الأمم المتحدة في صيف 2018 وشتاء 2019 كما تلقت دورة تدريبية في جامعة فاسا للعلوم التطبيقية في فنلندا.

ميثا الهاملي: نحتفل بعيد الاتحاد الخمسين مرفوعي الهامة بالإنجازات

عبّرت ميثا بوغنوم الهاملي عن مشاعر الفخر والامتنان لاختيارها لتكون ضمن المشاركين في إحياء الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الخمسين، معتبرة هذا التشريف دافعاً إضافياً وكبيراً لمواصلة العمل وبذل المزيد لهذا الوطن المعطاء.

وأكدت أن الاحتفالات التي تعم الدولة تلخص مسيرة وطن يعوم على بحر من الإنجازات التي جعلت من أبناء الدولة مرفوعي الهامة مثابرين ومصممين على المضي قدماً، والعمل الجاد لمواصلة طريق الارتقاء والتميز، مشيرة إلى أنها من أهالي العاصمة أبوظبي وتربطها علاقة وثيقة بالبحر، ما حوّل شغفها إلى دراسة مجال الحياة الفطرية والبحرية وطرق الحفاظ عليها وحمايتها، مضيفة أنها كانت محظوظة عندما أتيحت لها فرصة العمل في المجال ذاته حيث تعمل في هيئة البيئة-أبوظبي، وتحديداً القسم المعني بالحفاظ على البيئة البحرية.

وقالت الهاملي: «نحتفل اليوم باليوبيل الذهبي لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة… اليوم نحتفل بإنجازات لا تعد ولا تحصى، وفي هذا اليوم التاريخي أتوجه بالشكر والامتنان إلى مؤسس الدولة وباني اتحادها الأغر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤكدة أن الدولة تواصل مسيرتها بنجاح ».

طفول النعيمي: القيادة استثمرت في الإنسان والكفاءات الوطنية

أعربت الدكتورة طفول النعيمي عن فخرها واعتزازها بالمشاركة في احتفالات اليوبيل الذهبي، مشيرة إلى أن هذه المشاركة تعتبر تكريماً لها لتكون عنصراً من العناصر الفاعلة في هذه المناسبة العزيزة على القلوب، ومشاركة فاعلة في دولة تحدت المستحيلات وتخطت الصعاب، وتجاوزت نظيراتها من الدول، لتحتل المراكز الأول إقليمياً وعالمياً بفضل القيادة الرشيدة التي بنت في إنسانها الإماراتي.

واستثمرت في كفاءاتها الوطنية، ووضعت ثقتها في قدراته وإمكاناته. وتؤكد النعيمي الحاصلة على شهادة الدكتوراة من جامعة أمبريال في المملكة المتحدة، في تخصص علوم تحليل البيانات أن هذا الاحتفال الذي يأتي في ضوء تحقيق الدولة سلسلة من الإنجازات العظيمة، سيكون حافزاً لأبناء الإمارات لمواصلة جهودهم والعمل إلى جانب قيادتهم للحفاظ على المكتسبات.

وزيادة رصيد الدولة من الإنجازات المشرفة. وتعتبر طفول الاحتفال التاريخي حكاية وفاء للرعيل الأول الذي أسس لدولة قوية. بدأت طفول مسيرتها التعليمية في مدارس الدولة، قبل أن تلتحق بدراسة الهندسة الكهربائية، لتواصل تفوقها التعليمي بنيل درجة الماجستير من جامعة «م، أي، تي» في أمريكا.

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