سعيد بن طحنون يشهد احتفال مستشفى ميديكلينك بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: العين - وام

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حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان بمدينة العين، الحفل الذي نظمه مستشفى «ميديكلينك الجوهرة العين» بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، بحضور الدكتور سالم بن ركاض وفيليب تايلر مدير مستشفيات ميديكلينك في العين وعدد من كبار الشخصيات.

وتضمن الحفل أهازيج شعبية وفعاليات وطنية ومجتمعية وترفيهية منوعة حظيت بمشاركة لافتة من قبل الحضور، وأضفت على المناسبة أجواء فخر وولاء تعكس قيمة الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين، وصدى المناسبة الإيجابي، وشارك 50 طفلاً ولدوا في منشآت ميديكلينك في منطقة العين في الحفل الذي تزين بطابع التراث الإماراتي، واتسم بروح الوطنية والولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة وعبّر الحضور عن سعادتهم وابتهاجهم بهذا اليوم المميز في ذاكرة أبناء الإمارات.

ورفع الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، وجميع الحضور، أصدق التهاني وأخلص الولاء والتقدير لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وقال: إننا بهذه المناسبة نترحم على المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والآباء المؤسسين، رحمهم الله، الذين شيدوا الاتحاد بالإصرار والعزيمة، وكان همهم الأول هو بناء الإنسان الذي أصبح الركيزة الأساسية لهذا الوطن المعطاء في ظل قيادتنا الرشيدة التي عززت البنيان ومكّنت الإنسان، وأعلت راية الوطن لتبقى ترفرف عالياً في سماء المجد.

وأضاف: نحن أبناء هذا الوطن مهما قلنا وكتبنا في «حب الوطن» لن نوفيه حقه، بل إن من حقه علينا أن نعمل جميعاً من أجله بكل صدق وأمانة، وأن نضحي بالغالي والنفيس في سبيله، ونحافظ على المكتسبات والثروات والمقدسات التي وفرها لنا قادتنا الأولون.

ونقدم كل الولاء والطاعة للوطن ولحكامنا وقادتنا - حفظهم الله ورعاهم- فكل منا مسؤول في مكانه وموقعه، وكلنا راع وكل راع مسؤول عن رعيته، ونحمد الله عز وجل على ما حبانا به من نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة التي جعلتنا نرفع رؤوسنا شموخاً وفخراً بما تحقق على أرض وطننا الحبيب، وندعو الله العلي القدير أن يحفظ لنا ولاة أمرنا، وأن يمتعهم بالصحة والعافية، وأن يجزيهم خير الجزاء لما يبذلونه لأبناء هذا الوطن.

وقال الدكتور سالم بن ركاض في كلمته: إن احتفالنا بعيد الاتحاد الخمسين يحفزنا جميعاً على بذل الجهود المضاعفة كل في موقع عمله لمواصلة مسيرة التقدم بقوة وثبات، والسعي باستمرار نحو تحقيق المزيد من المنجزات والمكتسبات التي تقف شاهد عيان على تميز دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.

وهو الأمر الذي يفخر ويعتز به كل أبناء الوطن الذين يجددون بهذه المناسبة ويؤكدون التفافهم حول القيادة الرشيدة بأسمى معاني الولاء والانتماء، وأهمية العلاقة التي تربط القيادة بالمواطنين كنتيجة طبيعية للأصالة المتجذرة في تاريخ الإمارات.

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