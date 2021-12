السفير البريطاني في الإمارات يهنئ الدولة بعيد الاتحاد الخمسين

ت + ت - الحجم الطبيعي

بارك السفير البريطاني بدولة الإمارات، باتريك مودي، لشعب الدولة بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين.

It is a real pleasure to congratulate our #UAE 🇦🇪 friends on their 50th anniversary and all that they have achieved. We look forward to working together for the next 50 and beyond. #UAE50 #UAENationalDay50 pic.twitter.com/VtuJe5Mjfp