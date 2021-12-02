السفير البريطاني في الإمارات يهنئ الدولة بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: البيان

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بارك السفير البريطاني بدولة الإمارات، باتريك مودي، لشعب الدولة بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين.

It is a real pleasure to congratulate our #UAE 🇦🇪 friends on their 50th anniversary and all that they have achieved. We look forward to working together for the next 50 and beyond. #UAE50 #UAENationalDay50 pic.twitter.com/VtuJe5Mjfp — Patrick Moody (@PMoodyFCDO) December 2, 2021

وقال السفير البريطاني عبر حسابه بتويتر، "إنه لمن دواعي سروري حقًا أن أهنئ الأصدقاء بدولة الإمارات بمناسبة الذكرى الخمسين، وأبارك لهم على كل ما أنجزوه. كما ونتطلع إلى العمل المشترك خلال الخمسين عاماً المقبلة وما بعدها".

كما وعبّر السفير البريطاني عن فخره للعمل كسفير لبلاده في الدولة على مدى 3 سنوات، موضحاً أن الشراكة الثنائية بين الجانبين تتطلع دائماً للمستقبل، ونحو عالم أفضل على كافة الصعد.

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