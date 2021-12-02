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إكسبو 2020 دبي اليوم

السفير البريطاني في الإمارات يهنئ الدولة بعيد الاتحاد الخمسين

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  • البيان
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بارك السفير البريطاني بدولة الإمارات، باتريك مودي، لشعب الدولة بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين.

وقال السفير البريطاني عبر حسابه بتويتر، "إنه لمن دواعي سروري حقًا أن أهنئ الأصدقاء بدولة الإمارات بمناسبة الذكرى الخمسين، وأبارك لهم على كل ما أنجزوه. كما ونتطلع إلى العمل المشترك خلال الخمسين عاماً المقبلة وما بعدها".

كما وعبّر السفير البريطاني عن فخره للعمل كسفير لبلاده في الدولة على مدى 3 سنوات، موضحاً أن الشراكة الثنائية بين الجانبين تتطلع دائماً للمستقبل، ونحو عالم أفضل على كافة الصعد.

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