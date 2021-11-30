00
إكسبو 2020 دبي اليوم

تنبيه مهم من سفارة الإمارات في لندن

المصدر:
  • البيان
التاريخ:
ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت سفارة  الإمارات في لندن،أنه اعتباراً من اليوم "الثلاثاء" سيتعين على القادمين إلى إنجلترا إجراء اختبار "PCR" في اليوم الثاني للوصول حتى لو تم تطعيمهم بالكامل.

وأضافت: كما يجب على المسافرين الحجر الصحي حتى يتلقوا نتيجة اختبار سلبية، وإذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية، يجب عليهم عزل أنفسهم لمدة 10 أيام.
 

طباعة Email
↑ أعلى