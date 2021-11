تنبيه مهم من سفارة الإمارات في لندن

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت سفارة الإمارات في لندن،أنه اعتباراً من اليوم "الثلاثاء" سيتعين على القادمين إلى إنجلترا إجراء اختبار "PCR" في اليوم الثاني للوصول حتى لو تم تطعيمهم بالكامل.

وأضافت: كما يجب على المسافرين الحجر الصحي حتى يتلقوا نتيجة اختبار سلبية، وإذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية، يجب عليهم عزل أنفسهم لمدة 10 أيام.



🚨 UK Travel Update:



From today, arrivals in England will have to take a Day 2 PCR test even if fully vaccinated. Travellers must quarantine until they receive a negative result. If the test result is positive, travellers must self isolate for 10 days.