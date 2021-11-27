800 شخص يشاركون «أصدقاء البيئة» احتفالها باليوم الوطني الـ 50

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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أكد الشيخ أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان أنه في الثاني من ديسمبر من كل عام نستحضر التقدير والوفاء وأسمى معاني العرفان لمؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كما ونتذكر إخوانه الشيوخ الكرام الذين حرصوا كل الحرص على إرساء دعائم دولة نفتخر بالولاء والانتماء إليها. نعم، لم يغب الشيخ زايد عن ذاكرة الوطن، فالنهج السامي الذي أرساه في كافة ميادين العمل ما هو إلا نبراس تقتدي به القيادة من خلال السير على طريقه والالتزام به، الأمر الذي كان من شأنه تحقيق العديد من الإنجازات التي تفخر الإمارات بتحقيقها على المستوى العالمي.



جاء ذلك خلال مشاركته، أمس، بالحفل الافتراضي الذي نظمته جمعية أصدقاء البيئة عبر برنامج «الزوم»، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات، مؤكداً أن دولة الإمارات ماضية وبخطى واثقة نحو الخمسين عاماً المقبلة عبر تعزيز مسيرتها التنموية، وذلك بمشاريع رائدة وإنجازات استثنائية.



وحضر الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، ونخبة من الضيوف من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، إضافة إلى عدد من مديري المؤسسات والدوائر في الدولة، وعدد كبير من الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم، والكوادر الإدارية والتدريسية في شتى المدارس وذلك بمشاركة 800 شخص.



وتضمن الحفل على العديد من الفقرات التي قدمتها عدد من المدارس في شتى إمارات الدولة، والتي عبرت في مجملها عن الحب والولاء للقيادة الرشيدة. إضافة إلى تكريم الفائزين بمسابقة اليوبيل الذهبي فئة المدارس والأفراد والتي نظمتها جمعية أصدقاء البيئة.



كما قال الدكتور إبراهيم علي محمد، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة: «إن احتفالنا باليوم الوطني الخمسين يمثل في حد ذاته تعبيراً صادقاً عن الفخر والاعتزاز والتقدير بدولتنا وقيادتنا الرشيدة. وليس هذا فحسب، بل ومن منطلق مسؤوليتنا المجتمعية في ترسيخ أسمى القيم التي تتمثل في الولاء والانتماء. كما أن برنامج الحفل يجسد وبشكل عام إنجازات الوطن على مدى خمسين عاماً». مشيداً بالتفاعل الكبير من الطلبة والطالبات على حضور الحفل والمشاركة فيه، إذ كان فرصة لهم للتعبير عن حبهم وتقديرهم لدولة الإمارات.



وأوضحت الدكتورة ماجدة أبو راس رئيس جمعية البيئة السعودية أن الجميع يستذكر وبلا استثناء طموح المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، خلال تلك الفترة في تأسيس الاتحاد. وأضافت: «نعم، نستذكر إنجازات دولة الاتحاد بكل فخر، لأنها إنجازات استثنائية قهرت التحديات والصعاب لتحقيق كل ما يمكن أن يرفع اسم دولة الإمارات عالياً، ولينعم أبناء شعبه والمقيمين على أرضه بالأمن والأمان».



وأشار الدكتور علي حسن موسى رئيس مجلس إدارة جمعية الشباب والبيئة بالبحرين إلى أن الاحتفالات الرائعة باليوم الوطني الخمسين تجسد عمق الولاء والوفاء والحب الذي يكنه شعب الإمارات للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأنه بحق روح الاتحاد، وروح الوطن. إلى جانب الاحتفاء بالقيادة الرشيدة وتوجهاتها السامية، وبالإنجازات العالمية لدولة لا ترضى إلا بالمركز الأول في قاموسها.

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